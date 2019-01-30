Апелляционный суд решил, что судью Зварыча зря сняли с учета

Коллегия судей Тернопольского апелляционного суда отменила решение Галицкого районного суда Львова об условно-досрочном освобождении судьи-взяточника Игоря Зварыча.

Апелляционную жалобу прокурора Сиховского отдела Львовской местной прокуратуры №1 удовлетворили, сообщает пресс-служба Тернопольского апелляционного суда.

Зварыча прозвали судьей-"колядником": в 2007-2008 годах на должности судьи и главы Львовского апелляционного административного суда он получил 963 тысячи гривен взяток.

19 сентября 2011 года Оболонский райсуд Киева приговорил Зварыча за взяточничество и ложное сообщение о преступлении к 10 годам лишения свободы с лишением права на 3 года занимать должность судьи и должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций в государственных учреждениях, и с конфискацией имущества.

30 декабря 2015 года тот же суд засчитал Зварычу в срок отбывания наказания пребывания в учреждениях предварительного заключения из расчета 1 день предварительного заключения за 2 дня лишения свободы – и освободил его от отбывания наказания как полностью отбывшего наказание.

Зварыч вышел на свободу из Менской колонии в Черниговской и вернулся во Львов.

С 22 января 2016 года осужденный состоял на учете в Галицком районном секторе по вопросам пробации филиала государственного учреждения "Центр пробации" во Львовской области. Срок отбывания наказания завершался 10 января 2019 года.

11 июля 2018 года Галицкий райсуд Львова принял решение об условно-досрочном освобождении Зварыча от дальнейшего отбывания наказания по представлению начальника Галицкого районного сектора по вопросам пробации филиала "Центра пробации" во Львовской области.

Суд исходил из того, что осужденный отбыл более 3/4 срока дополнительного наказания, а добросовестным поведением и отношением к труду доказал свое исправление.

Суд первой инстанции учел, что Зварыч оказывал бесплатную правовую помощь гражданам, а также обжаловал постановление о его увольнении с должности судьи Львовского апелляционного админсуда, то есть пытается восстановиться на работе.

Коллегия судей Тернопольского апелляционного суда с таким выводом не согласилась: обжалование Зварычем постановления Верховной Рады от 18.12.2008 (№698-VI) о его увольнения с должности судьи Львовского апелляционного админсуда хоть и является действиями, направленными на восстановление на работе, но не подтверждает его добросовестное отношение к труду.

Также апелляционная инстанция считает, что "добросовестное отношение к труду" не подтверждает характеристика исполнительного директора адвокатского объединения "Павленко и Партнеры" о том, что Зварыч во время пребывания в Менской колонии №91 оказывал бесплатную правовую помощь местным жителям, поскольку он не был официально трудоустроен в этой организации.

"Других данных о трудоустройстве и добросовестном отношении к труду Зварыча И.С. не установлено", – отмечает апелляционный суд.