Вооруженные оккупанты не пустили патруль ОБСЕ в Горловку
Вооруженные оккупанты отказались пускать патруль специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на временно неподконтрольную правительству Горловку.
Об этом говорится в отчете миссии ОБСЕ, опубликованном 29 января.
"На блокпосте вооруженных формирований в Горловке вооруженный мужчина в камуфляжной одежде сказал патрулю миссии, что наблюдателям необходимо покинуть этот район, поскольку его "командир" не был проинформирован о прибытии СММ", - сообщили в патрули.
Отмечается, что, несмотря на доводы представителей СММ, вооруженный мужчина их не пропустил.
Сначала мужчина попросил их подождать.
"Примерно через 10 минут другой человек в камуфляжной одежде сообщил наблюдателям о том, что он переговорил с "людьми из Донецка" и патруль должен покинуть этот район, а также о том, что наблюдатели СММ не имеют права находиться на блокпосте и общаться с присутствующими там гражданскими лицами", - отметили в отчете.
В связи с этим украинская сторона СЦКК сообщила, что вооруженные формирования России и их наемники на Донбассе препятствуют работе международных наблюдателей на временно оккупированной территории.
"Украинская сторона СЦКК считает недопустимыми провокационные действия российско-оккупационных войск по отношению к легитимной деятельности патрулей СММ ОБСЕ", - сообщили в украинском ведомстве.
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