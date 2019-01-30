Партия "Видродження" выдвинула своего кандидата в президенты

Отмечается, что решение было принято единогласно.

Соответствующее решение было утверждено на съезде партии 30 января.

Партия "Видродження" выдвинула своего председателя Виктора Бондаря на президентские выборы 2019 года.

Украинская правда

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