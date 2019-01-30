Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Партия "Видродження" выдвинула своего кандидата в президенты

Среда, 30 января 2019, 14:20

Партия "Видродження" выдвинула своего председателя Виктора Бондаря на президентские выборы 2019 года.

Соответствующее решение было утверждено на съезде партии 30 января.

Отмечается, что решение было принято единогласно.

 

Делегаты съезда утвердили также предвыборную программу Бондаря.

Читайте также: Организованные Партийные Группы-4: "Видродження" с Хомутынником и без

Выборы президента Украины 2019: цифры, даты и кандидаты

Напомним:

  • Выборы президента назначены на 31 марта, регистрация кандидатов происходит до 8 февраля (документы принимают до 3 февраля включительно).
  • По состоянию на день 30 января Центральной избирательной комиссией зарегистрированы 23 кандидата в президенты.

Украинская правда
Темы: выборы президента 2019
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

Все новости...
выборы президента 2019
Десять украинцев
"СРОЧНО, ШОК, ЖЕСТЬ". Как YouTube помог Зеленскому стать президентом
2019 в статьях "Украинской правды". Чем жила страна
Последние новости
16:33
Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год
16:23
Херсонщина: россияне ударили с беспилотника, ранили мужчину
16:21
Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения
16:19
Украина вернула тела еще 66 защитников
15:56
В Одессе жена "мобилизовала" своего мужа, чтобы запугать при разводе – ТЦК
15:51
Россия заявила об атаке беспилотников в нескольких областях, в том числе Московской
15:47
Новая карта мира с "зелеными" сверхдержавами": о чем говорят глобальные тренды
15:45
В Украине не будет дополнительных выходных в Рождественские и Новогодние праздники 2023
15:32
Данилов о ликвидации трех российских Су-34: Охотились давно
15:19
В Украине запустят Единую государственную платформу об усыновлении – Минсоцполитики
Все новости...
Реклама: