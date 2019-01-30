Партия "Видродження" выдвинула своего кандидата в президенты
Среда, 30 января 2019, 14:20
Партия "Видродження" выдвинула своего председателя Виктора Бондаря на президентские выборы 2019 года.
Соответствующее решение было утверждено на съезде партии 30 января.
Отмечается, что решение было принято единогласно.
Делегаты съезда утвердили также предвыборную программу Бондаря.
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Выборы президента Украины 2019: цифры, даты и кандидаты
Напомним:
- Выборы президента назначены на 31 марта, регистрация кандидатов происходит до 8 февраля (документы принимают до 3 февраля включительно).
- По состоянию на день 30 января Центральной избирательной комиссией зарегистрированы 23 кандидата в президенты.
Украинская правда