ЦИК зарегистрировала 23-го кандидата в президенты

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатом в президенты Сергей Таруту, которого выдвинули представителем политической партии "Основа".

Такое решение было принято на заседании ЦИК 29 января.

Таким образом, кандидатами в президенты Украины уже зарегистрировали 23 человек.

По словам представителя ЦИК Константин Хивренко, 29 января в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатом подали документы 5 претендентов, в том числе лидер Коммунистической партии Петр Симоненко.

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Тарута является фигурантом антикоррупционных расследований: СМИ утверждают, что он задекларировал Lexus GX470, купленный в четыре раза дешевле рыночной стоимости, и захватил 18 га земли в госсанатории "Пуща-Озерная" под Киевом.

Тарута в своих интервью неоднократно отмечал, что "Основа" объединяет людей с "безупречной репутацией". При этом депутат отрицает наличие в партии экс-регионалов.

Также во вторник о намерении баллотироваться на еще один президентский срок заявил действующий президент Петр Порошенко.

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Напомним: