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ЦИК зарегистрировала 23-го кандидата в президенты

Вторник, 29 января 2019, 15:47
Сергей Тарута

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатом в президенты Сергей Таруту, которого выдвинули представителем политической партии "Основа".

Такое решение было принято на заседании ЦИК 29 января.

Таким образом, кандидатами в президенты Украины уже зарегистрировали 23 человек.

По словам представителя ЦИК Константин Хивренко, 29 января в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатом подали документы 5 претендентов, в том числе лидер Коммунистической партии Петр Симоненко.

Тарута является фигурантом антикоррупционных расследований: СМИ утверждают, что он задекларировал Lexus GX470, купленный в четыре раза дешевле рыночной стоимости, и захватил 18 га земли в госсанатории "Пуща-Озерная" под Киевом.

Тарута в своих интервью неоднократно отмечал, что "Основа" объединяет людей с "безупречной репутацией". При этом депутат отрицает наличие в партии экс-регионалов.

Также во вторник о намерении баллотироваться на еще один президентский срок заявил действующий президент Петр Порошенко.

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Выборы президента Украины 2019: цифры, даты и кандидаты

Напомним:

  • Уже стали кандидатами 22 человека: Игорь Шевченко, Сергей Каплин, Валентин Наливайченко, Андрей Садовый, Виталий Скоцик, Анатолий Гриценко, Виталий Куприй, Евгений Мураев, Геннадий Балашов, Ольга Богомолец, Александр Шевченко, Роман Насиров, Юрий Бойко, Олег Ляшко, Александр Вилкул, Юлия Тимошенко, Александр Мороз, Дмитрий Добродомов, Аркадий Корнацкий, Илья Кива, Руслан Кошулинский, Александр Данилюк 
  • Выборы президента назначены на 31 марта, регистрация кандидатов происходит до 8 февраля (документы принимают до 3 февраля включительно).

Украинская правда
Темы: ЦИКвиборывыборы президента 2019
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