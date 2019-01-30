Гнапу не дают разместить в Киеве билборд с лозунгом "Жить по-новому"
Выдвинутый от партии "Сила людей" кандидатом в президенты Дмитрий Гнап заявил, что не может разместить в Киеве билборд с предвыборным лозунгом "Жить по-новому".
Об этом он написал в Facebook.
"Дорогой Виктор Федорыч (Янукович - УП) ты из страны убежал, но дело твое живое. Почти неделю мы не можем разместить в Киеве один единственный билборд (см. картинку)", - написал журналист.
По его словам, чтобы не размещать рекламу журналисту называют различные причины.
"И, что у владельца борда могут быть из-за этого проблемы. И что это незаконно, поскольку повторяет другую рекламу. Хотя, фраза "жить по-новому" не является зарегистрированной торговой маркой и не может ею быть. И о том, что нужная нам плоскость, хотя в базе обозначена как "свободная", но буквально перед нашим звонком оказалась кем-то забронирована на три месяца", - пояснил он.
Гнап сообщил, что два оператора, которые согласились разместить билборд, теперь тянут время и не выходят на связь.
"У меня просьба к владельцам бордов в столице. Если вам не страшно и у вас есть свободная плоскость 3х6, сдайте нам в аренду хотя бы на месяц", - обратился он.
Жить по-новому - предвыборная программа президента Петра Порошенко с которой он победил на выборах в 2014 году. Выражение со временем превратилось в афоризм.
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Напомним:
- По состоянию на 30 января Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатами в президенты 26 человек.
- 20 января партия "Сила людей" выдвинула бывшего журналиста Дмитрия Гнапа кандидатом в президенты.
- Выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.