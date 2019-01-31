Демократы: Мнучин снял санкции с компаний Дерипаски из-за деловых отношений с его партнером
Представители Демократической партии США предполагают, что глава Минфина Стивен Мнучин снял санкции с трех компаний, связанных с российским миллиардером Олегом Дерипаской, из-за деловых отношений с одним из партнеров олигарха.
Об этом пишет Bloomberg.
Член Палаты представителей Джеки Шпейер, заявила 23 января в письме Мнучину, что она обеспокоена возможными связями между Мнучином и миллиардером Леоном Блаватником, деловым партнером Дерипаски. Ее опасения поддержали сенатор Рон Уиден, демократ из Орегона, и член Палаты представителей Элайджа Каммингс из Мэриленда, председатель комитета Палаты представителей по надзору и реформам.
По мнению Шпейер, решение Мнучина отменить санкции в отношении алюминиевого гиганта Rusal и двух других компаний, связанных с Дерипаской, содержит конфликт интересов. Шпейер процитировала сообщения СМИ о том, что одна из компаний Блаватника приобрела долю в кинокомпании Мнучина RatPac-Dune в 2017 году, после того как он возглавил Минфин.
Мнучин оспаривает эти сообщения. Он утверждает, что не продавал свою долю в RatPac-Dune Блаватнику или какой-либо из его фирм. Его доля, которую он должен был продать по соглашению с ведомством правительственной этики до того, как он был утвержден в качестве главы Минфина, как утверждается, была продана "третьей стороне", не связанной с Блаватником.
"Таким образом, в решениях, касающихся санкций, нет "конфликта интересов" и нет оснований даже рассматривать вопрос об отводе. Ни Блаватник, ни его агент, ни какое-либо подсанкционное лицо не связывались с секретарем в связи с исключением Rusal из списка", - говорится в ответе Минфина.
Напоминаем:
- США отменили санкции в отношении трех компаний российского миллиардера Олега Дерипаски.
- Речь, в частности, идет о компаниях Русал, EN + Group Plc и АО "ЕвроСибЭнерго".
- При этом в отношении самого Дерипаски санкции США продолжают действовать, а его собственность остается заблокированной.
- В апреле 2018 г. Минфин США наложил санкции на Олега Дерипаску и несколько компаний, в которых он является крупнейшим акционером, из-за преступных действий России, а также преступного прошлого самого Дерипаски.
- Санкции - самые жесткие после аннексии Крыма - несколько раз переносились, поскольку США рассматривали возможность, что Дерипаска, кроме прочего, больше не будет контролировать компании.
- В мае Дерипаска покинул совет директоров En+, крупнейшего акционера UC Rusal. Однако в Минфине США заявили, что это непосредственно не является основанием для вывода компании из-под санкций.
- В рамках переговоров с Вашингтоном по ослаблению санкций США "Русал" и ее партнер En+ выбрали директора и руководство, не связанное с Дерипаской.
- В конце декабря Минфин США заявил о намерении в течение 30 дней снять санкции с этих трех энергетических компаний.
- В январе 2019 года лидер демократы в Сенате подготовили резолюцию, которая не поддерживает уже принятое решение Минфина США снять санкции с предприятий EN +, Rusal и EuroSibEnergo, принадлежащих Дерипаске, однако голосов за решение, которое бы заблокировало отмену санкций не хватило.
- Главы трех комитетов, которые возглавляют демократы в Палате представителей США, обратились с требованием к Минфину обосновать решение о снятии санкций с трех компаний, связанных с российским олигархом Олегом Дерипаской.