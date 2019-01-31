Демократы: Мнучин снял санкции с компаний Дерипаски из-за деловых отношений с его партнером

Представители Демократической партии США предполагают, что глава Минфина Стивен Мнучин снял санкции с трех компаний, связанных с российским миллиардером Олегом Дерипаской, из-за деловых отношений с одним из партнеров олигарха.

Об этом пишет Bloomberg.

Член Палаты представителей Джеки Шпейер, заявила 23 января в письме Мнучину, что она обеспокоена возможными связями между Мнучином и миллиардером Леоном Блаватником, деловым партнером Дерипаски. Ее опасения поддержали сенатор Рон Уиден, демократ из Орегона, и член Палаты представителей Элайджа Каммингс из Мэриленда, председатель комитета Палаты представителей по надзору и реформам.

По мнению Шпейер, решение Мнучина отменить санкции в отношении алюминиевого гиганта Rusal и двух других компаний, связанных с Дерипаской, содержит конфликт интересов. Шпейер процитировала сообщения СМИ о том, что одна из компаний Блаватника приобрела долю в кинокомпании Мнучина RatPac-Dune в 2017 году, после того как он возглавил Минфин.

Мнучин оспаривает эти сообщения. Он утверждает, что не продавал свою долю в RatPac-Dune Блаватнику или какой-либо из его фирм. Его доля, которую он должен был продать по соглашению с ведомством правительственной этики до того, как он был утвержден в качестве главы Минфина, как утверждается, была продана "третьей стороне", не связанной с Блаватником.

"Таким образом, в решениях, касающихся санкций, нет "конфликта интересов" и нет оснований даже рассматривать вопрос об отводе. Ни Блаватник, ни его агент, ни какое-либо подсанкционное лицо не связывались с секретарем в связи с исключением Rusal из списка", - говорится в ответе Минфина.

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