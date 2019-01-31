У членов избирательных комиссий не заберут субсидии – ЦИК

Работа членов избирательных комиссий оплачивается, но это не может стать основанием ни для пересмотра размера пенсий, ни для отмены субсидий.

Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

"Оплата труда членов избирательной комиссии ... не может быть основанием для отмены, ограничения или уменьшения им и членам их семей, проживающих вместе с ними, всех видов социальных выплат, пенсий, субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг и т.п.", - говорится в сообщении.

В ЦИК напомнили, что условия оплаты труда членов избирательных комиссий установлены постановлением Кабмина от 28 июля 2004 года № 966.

Также сообщается, что работа официально безработных в избирательных комиссиях не является основанием для снятия этих лиц с учета в службе занятости как ищущих работу, или для прекращения выплаты им пособия по безработице.

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Напомним: