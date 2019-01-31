У членов избирательных комиссий не заберут субсидии – ЦИК
Работа членов избирательных комиссий оплачивается, но это не может стать основанием ни для пересмотра размера пенсий, ни для отмены субсидий.
Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.
"Оплата труда членов избирательной комиссии ... не может быть основанием для отмены, ограничения или уменьшения им и членам их семей, проживающих вместе с ними, всех видов социальных выплат, пенсий, субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг и т.п.", - говорится в сообщении.
В ЦИК напомнили, что условия оплаты труда членов избирательных комиссий установлены постановлением Кабмина от 28 июля 2004 года № 966.
Также сообщается, что работа официально безработных в избирательных комиссиях не является основанием для снятия этих лиц с учета в службе занятости как ищущих работу, или для прекращения выплаты им пособия по безработице.
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Напомним:
- Выборы президента назначены на 31 марта, регистрация кандидатов проходит до 8 февраля.
- По состоянию на 31 января ЦИК зарегистрировала кандидатами 26 человек: Игорь Шевченко, Сергей Каплин, Валентин Наливайченко, Андрей Садовый, Виталий Скоцик, Анатолий Гриценко, Виталий Куприй, Евгений Мураев, Геннадий Балашов, Ольга Богомолец, Александр Шевченко, Роман Насиров, Юрий Бойко, Олег Ляшко, Александр Вилкул, Юлия Тимошенко, Александр Мороз, Дмитрий Добродомов, Аркадий Корнацкий, Илья Кива, Руслан Кошулинский, Александр Данилюк, Сергей Тарута, Владимир Зеленский, Игорь Смешко и Инна Богословская.
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