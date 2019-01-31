Убил полотенцем: стало известно, в чем подозревают задержанного в РФ кикбоксера

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Четверг, 31 января 2019, 18:39

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей украинском мастеру боевых искусств Вадиму Оленчику, задержанному накануне в России, и который подозревается в убийстве в Киеве.

Об этом "Украинской правде" сообщила в четверг спикер столичной прокуратуры Надежда Максимец.

"Постановлением Соломенского районного суда Киева от 31 января задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - сказала она.

Максимец отметила, что Оленчика подозревают в совершении умышленного убийства мужчины в октябре 2017 года в Киеве (мужчину задушили полотенцем -ред.).

"Погибший работал финансовым директором в компании с фармацевтической сферы. Когда он не пришел на работу, коллеги поехали к нему домой, взломали дверь и нашли тело", – рассказала Максимец.

По ее словам, подозреваемый (Оленчик) также забрал машину погибшего, а затем бросил ее на автостоянке.

Спикер прокуратуры отметила, что проведенными следственными действиями и экспертизами следователи установили причастность задержанного в РФ мужчины к этому преступлению.

"Сейчас после получения постановления о его задержании готовим документы по его выдаче Украине", - отметила Масимец.

В то же время, согласно материалам дела, в октябре 2017 года Оленчик через интернет познакомился с мужчиной. На следующий день они встретились в столичном баре, а затем поехали вместе домой к жертве. Тогда боксер узнал, что у нового знакомого есть автомобиль Audi, деньги, два мобильных телефона и другие ценные вещи.

Через несколько дней мужчины снова договорились о встрече и Оленчик прихал в квартиру жертвы. По данным следствия, боксер вступил с ним в половую связь, во время которой с помощью полотенца умышленно сдавил шею мужчине, чем вызвал механическую асфиксию.

После этого он замотал в простыни тело убитого, оставил на кровати и беспрепятственно завладел деньгами, телефонами и электронным ключом замка зажигания от автомобиля.

Напомним:

  • 30 января стало известно, что сотрудники Интерпола задержали в Петербурге украинского мастера боевых искусств Вадима Оленчика, находившегося в международном розыске по делу об убийстве и угоне автомобиля в Киеве.
  • Издание "Фонтанка" сообщало, что оперативники фактически заманили Оленчика в МРЭО, придумав несуществующее ДТП.
  • Сообщалось, что согласно процедуре, Вадим Оленчик должен быть арестован на 40 суток, перевезен в следственный изолятор.
  • Интерпол ждет запроса на экстрадицию.

Соня Лукашова, Валентина Романенко, УП

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Темы: криминал
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