Аласания о своем отстранении: Аллергия власти на Общественное дошла стадии интоксикации

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Четверг, 31 января 2019, 21:49

Зураб Аласания заявил, что ему неизвестны причины его отстранения с должности председателя правления Общественного вещания и добавил, что "судебная борьба возможна и даже обязательна - после обнародования причин".

Об этом он сообщил в Facebook.

"В повестке дня вопроса не было. По представлению "с голоса" Козака и поправкой Паныча - поставили на голосование, сделали голосование "закрытым и тайным" и проголосовали", - отметил Аласания.

Он озвучил всех участников голосования - Татьяна Лебедева, Светлана Остапа, Вадим Городской, Владимир Яворивский, Тарас Аврахов, Алексей Паныч, Вячеслав Козак, Виктор Таран, Сергей Таран, Наталья Скрипка, Игорь Хохич, Александр Павличенко. Трое против, девять - за.

По его словам, причины увольнения Аласании ему неизвестные, "официального обоснования нет (обещают за неделю)" и нарушены все процедуры.

"Не то, что совсем неожиданно - пытались давно, и на этот раз бюллетени были заготовлены заранее - но так очевидно перед выборами ... ну несколько неосторожно", - предположил Аласания.

Напомним:

  • Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины принял решение о досрочном отстранении Зураба Аласании с должности председателя правления Общественного вещания.
  • В Наблюдательном совете Национальной общественной телерадиокомпании Украины не комментируют причину досрочного отстранения Зураба Аласании без протокола, который опубликуют примерно через неделю.
  • Исполнять обязанности отстраненного от должности председателя правления Общественного вещания Зураба Аласании будет член правления НОТУ Николай Чернотицкий.

Украинская правда

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Темы: телевидение общество
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