Отстранение Аласании: член Наблюдательного совета НОТУ раскрыл детали заседания
Член Наблюдательного совета НОТУ Александр Павличенко, комментируя голосование за отстранение Зураба Аласании с должности главы правления Общественного вещания, заявил, что "то, что сначала разыгрывалось, как фарс, приобрело совершенных рис какого-то выполненного плана".
Об этом он написал в Facebook.
"Первое, было сломано всю запланированную повестку дня с определенными вопросами, зато был проголосован и появился вопрос о результатах проведенного внутреннего аудита относительно благотворительного фонда, который работает с донорскими средствами, направленными для поддержки деятельности ПАО НОТУ.
По результатам рассмотрения этого вопроса были приняты (фактически утверждены) рекомендации аудиторов, и в то же время этот материал стал одним из двух оснований, по которым был видвинут вопрос о непродлении контракта с действующим главой правления ОАО НСТУ. Об этом должно быть написано в протоколе заседания, который будет подготовлен и обнародован", - сообщил Павличенко.
Член Наблюдательного совета НОТУ заявил, что ему "до сих пор непонятно", на каком основании был внесен в повестку дня вопрос о голосовании за прекращение полномочий действующего главы правления.
"Вообще вся процедура голосования казалась сначала фарсом, - давайте поставим и проголосуем, и снимем, наконец этот вопрос, как надоедливый, закроем формально, так сказать - так выглядело по логике. Но результат превзошел для меня фантастические предсказания.
То, что сначала разыгрывалось, как фарс, приобрело совершенных рис какого-то выполненного плана", - подчеркнул он.
"Хочу сказать, что политические решения так не принимаются, а здесь речь шла именно о политическом решении. Не о проделанной и предстоящей работе Зураба. О работе команды, о стратегии, о действующих трансформационных процессах. И вдруг - бумс, нам не нравится, давайте этого снимем и будем искать, кто будет лучше", - добавил член Наблюдательного совета.
Напомним:
- Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины принял решение о досрочном отстранении Зураба Аласании с должности председателя правления Общественного вещания.
- В Наблюдательном совете Национальной общественной телерадиокомпании Украины не комментируют причину досрочного отстранения Зураба Аласании без протокола, который опубликуют примерно через неделю.
- Исполнять обязанности отстраненного от должности председателя правления Общественного вещания Зураба Аласании будет член правления НОТУ Николай Чернотицкий.
- Зураб Аласания заявил, что ему неизвестны причины его отстранения с должности председателя правления Общественного вещания и добавил, что "судебная борьба возможна и даже обязательна - после обнародования причин".
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