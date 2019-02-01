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Отстранение Аласании: член Наблюдательного совета НОТУ раскрыл детали заседания

Пятница, 1 февраля 2019, 02:05

Член Наблюдательного совета НОТУ Александр Павличенко, комментируя голосование за отстранение Зураба Аласании с должности главы правления Общественного вещания, заявил, что "то, что сначала разыгрывалось, как фарс, приобрело совершенных рис какого-то выполненного плана".

Об этом он написал в Facebook.

"Первое, было сломано всю запланированную повестку дня с определенными вопросами, зато был проголосован и появился вопрос о результатах проведенного внутреннего аудита относительно благотворительного фонда, который работает с донорскими средствами, направленными для поддержки деятельности ПАО НОТУ.

По результатам рассмотрения этого вопроса были приняты (фактически утверждены) рекомендации аудиторов, и в то же время этот материал стал одним из двух оснований, по которым был видвинут вопрос о непродлении контракта с действующим главой правления ОАО НСТУ. Об этом должно быть написано в протоколе заседания, который будет подготовлен и обнародован", - сообщил Павличенко.

Член Наблюдательного совета НОТУ заявил, что ему "до сих пор непонятно", на каком основании был внесен в повестку дня вопрос о голосовании за прекращение полномочий действующего главы правления.

"Вообще вся процедура голосования казалась сначала фарсом, - давайте поставим и проголосуем, и снимем, наконец этот вопрос, как надоедливый, закроем формально, так сказать - так выглядело по логике. Но результат превзошел для меня фантастические предсказания.

То, что сначала разыгрывалось, как фарс, приобрело совершенных рис какого-то выполненного плана", - подчеркнул он.

"Хочу сказать, что политические решения так не принимаются, а здесь речь шла именно о политическом решении. Не о проделанной и предстоящей работе Зураба. О работе команды, о стратегии, о действующих трансформационных процессах. И вдруг - бумс, нам не нравится, давайте этого снимем и будем искать, кто будет лучше", - добавил член Наблюдательного совета.

Напомним:

  • Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины принял решение о досрочном отстранении Зураба Аласании с должности председателя правления Общественного вещания.
  • В Наблюдательном совете Национальной общественной телерадиокомпании Украины не комментируют причину досрочного отстранения Зураба Аласании без протокола, который опубликуют примерно через неделю.
  • Исполнять обязанности отстраненного от должности председателя правления Общественного вещания Зураба Аласании будет член правления НОТУ Николай Чернотицкий.
  • Зураб Аласания заявил, что ему неизвестны причины его отстранения с должности председателя правления Общественного вещания и добавил, что "судебная борьба возможна и даже обязательна - после обнародования причин".

Украинская правда
Темы: обществотелевидение
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