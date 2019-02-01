Садовый: Есть предварительная договоренность об объединении на выборах в Раду

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Пятница, 1 февраля 2019, 13:57

Лидер партии "Самопомич" Андрей Садовый не видит проблем для объединения своей политической силы с другими партиями во время проведения парламентской избирательной кампании.

Об этом он сказал в пятницу в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"Я не вижу никаких проблем относительно объединения на парламентскую кампанию, и тут есть предварительная договоренность и "Гражданской позиции"... и "Силы людей" и "ДемАльянса", и Вакарчука, то есть все готовы быть вместе, но вы понимаете, ...это надо технологически построить, потому что есть амбиции, кто какое место будет занимать, кто какие обязательства друг перед другом имеет", – заявил Садовый.

Напомним:

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Темы: виборы Самопомич Садовый


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