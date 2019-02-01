НАПК прекратило перечислять деньги "Оппозиционному блоку"
Национальное агентство по предупреждению коррупции приостановило перечисление госсредств "Оппозиционному блоку" из-за взаимопротивоположных требований представителей партии и судебный запрет.
Об этом 1 февраля сообщает пресс-служба НАПК.
В ведомстве утверждают, что к ним поступили письма от представителей "Оппоблока" с подтверждением реквизитов счета для получения бюджетных средств и письма с просьбой воздержаться от перечисления средств на этот счет.
Также в ведомстве ссылаются на постановление Окружного административного суда Киева о запрете субъектам госрегистрации осуществлять регистрацию любых изменений в учредительные документы партии.
"Нацагентство считает, что имеющиеся противоречия в письмах представителей политической партии, а также направлена копия постановления Окружного админсуда ... есть достаточными основаниями для приостановления перечисления "Оппозиционному блоку" средств, предоставленных из госбюджета на финансирование уставной деятельности", - сообщили в НАПК.
Отмечается, что решение принято до выяснения и устранения обстоятельств, которые привели к приостановке перечисления госфинансирования.
НАПК - главный распорядитель средств по программе "Финансирование уставной деятельности политических партий" и осуществляет госконтроль за целевым использованием партиями средств, выделенных из госбюджета.
НАПК также несет ответственность за управление и контроль за использованием этих средств.
В I квартале 2019 года на финансирование уставной деятельности "Оппоблока" из госбюджета выделили 15,489 725 млн грн.
Всего на финансирование партии в 2019 году из госбюджета предусмотрено 61,959 млн гривен.
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Напомним:
- 9 ноября 2018 года сопредседатель партии "Оппозиционный блок" Юрий Бойко и лидер партии "За життя" Вадим Рабинович сообщили, что подписали соглашение о создании "Оппозиционной платформы – За життя".
- В "Оппоблоке" потом заявили, что это решение Бойко, а не всей партии.
- Бойко же заявил, что поддержит кандидатуру Рабиновича как единого кандидата от "Оппозиционной платформы – За життя".
- 20 ноября из фракции парламента "Оппозиционный блок" исключили сопредседателя Юрия Бойко и заместителя председателя фракции Сергея Левочкина.
- 20 января "Ахметовская" часть Оппоблока выдвинула Александра Вилкула кандидатом в президенты.
- Юрия Бойко уже зарегистрировали кандидатом в президенты.
- При подаче документов в ЦИК Бойко заявил, что он баллотируется в качестве самовыдвиженца, потому что "Оппозиционная платформа За жизнь", которую он недавно создал с Вадимом Рабиновичем, еще не зарегистрирована как партия и не может выдвигать его кандидатом в президенты.