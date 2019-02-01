Национальное агентство по предупреждению коррупции приостановило перечисление госсредств "Оппозиционному блоку" из-за взаимопротивоположных требований представителей партии и судебный запрет.

Об этом 1 февраля сообщает пресс-служба НАПК.

В ведомстве утверждают, что к ним поступили письма от представителей "Оппоблока" с подтверждением реквизитов счета для получения бюджетных средств и письма с просьбой воздержаться от перечисления средств на этот счет.

Также в ведомстве ссылаются на постановление Окружного административного суда Киева о запрете субъектам госрегистрации осуществлять регистрацию любых изменений в учредительные документы партии.

"Нацагентство считает, что имеющиеся противоречия в письмах представителей политической партии, а также направлена ​​копия постановления Окружного админсуда ... есть достаточными основаниями для приостановления перечисления "Оппозиционному блоку" средств, предоставленных из госбюджета на финансирование уставной деятельности", - сообщили в НАПК.

Отмечается, что решение принято до выяснения и устранения обстоятельств, которые привели к приостановке перечисления госфинансирования.

НАПК - главный распорядитель средств по программе "Финансирование уставной деятельности политических партий" и осуществляет госконтроль за целевым использованием партиями средств, выделенных из госбюджета.

НАПК также несет ответственность за управление и контроль за использованием этих средств.

В I квартале 2019 года на финансирование уставной деятельности "Оппоблока" из госбюджета выделили 15,489 725 млн грн.

Всего на финансирование партии в 2019 году из госбюджета предусмотрено 61,959 млн гривен.

Читайте также: Оппозиционный раскол. Как Бойко и Вилкул делят наследство "регионалов"

Третий лишний. Почему Левочкин с Медведчуком готовятся к выборам без Ахметова

Напомним: