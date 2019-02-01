Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

НАПК прекратило перечислять деньги "Оппозиционному блоку"

Пятница, 1 февраля 2019, 14:37
НАПК прекратило перечислять деньги Оппозиционному блоку

Национальное агентство по предупреждению коррупции приостановило перечисление госсредств "Оппозиционному блоку" из-за взаимопротивоположных требований представителей партии и судебный запрет.

Об этом 1 февраля сообщает пресс-служба НАПК.

В ведомстве утверждают, что к ним поступили письма от представителей "Оппоблока" с подтверждением реквизитов счета для получения бюджетных средств и письма с просьбой воздержаться от перечисления средств на этот счет.

Также в ведомстве ссылаются на постановление Окружного административного суда Киева о запрете субъектам госрегистрации осуществлять регистрацию любых изменений в учредительные документы партии.

"Нацагентство считает, что имеющиеся противоречия в письмах представителей политической партии, а также направлена ​​копия постановления Окружного админсуда ... есть достаточными основаниями для приостановления перечисления "Оппозиционному блоку" средств, предоставленных из госбюджета на финансирование уставной деятельности", - сообщили в НАПК.

Отмечается, что решение принято до выяснения и устранения обстоятельств, которые привели к приостановке перечисления госфинансирования.

НАПК - главный распорядитель средств по программе "Финансирование уставной деятельности политических партий" и осуществляет госконтроль за целевым использованием партиями средств, выделенных из госбюджета.

НАПК также несет ответственность за управление и контроль за использованием этих средств.

В I квартале 2019 года на финансирование уставной деятельности "Оппоблока" из госбюджета выделили 15,489 725 млн грн.

Всего на финансирование партии в 2019 году из госбюджета предусмотрено 61,959 млн гривен.

Читайте также: Оппозиционный раскол. Как Бойко и Вилкул делят наследство "регионалов"

Третий лишний. Почему Левочкин с Медведчуком готовятся к выборам без Ахметова

Напомним: 

Украинская правда
Темы: Оппозиционный блокпартииНАПК
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

Все новости...
Оппозиционный блок
САП обжаловала оправдательный приговор экс-нардепу по делу о незаконной компенсации за жилье
Суд оправдал экс-нардепа от Оппоблока, ему вернут залог
Как стать гауляйтером. Истории коллаборантов Запорожья от "оппоблоковца" Балицкого до ноунейма Сауленко
Последние новости
16:46
Байден утвердил санкции против банков, которые помогают России покупать товары для армии
16:33
Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год
16:23
Херсонщина: россияне ударили с беспилотника, ранили мужчину
16:21
Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения
16:19
Украина вернула тела еще 66 защитников
15:56
В Одессе жена "мобилизовала" своего мужа, чтобы запугать при разводе – ТЦК
15:51
Россия заявила об атаке беспилотников в нескольких областях, в том числе Московской
15:47
Новая карта мира с "зелеными" сверхдержавами": о чем говорят глобальные тренды
15:45
В Украине не будет дополнительных выходных в Рождественские и Новогодние праздники 2023
15:32
Данилов о ликвидации трех российских Су-34: Охотились давно
Все новости...
Реклама: