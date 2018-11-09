Решение Бойко слиться с Рабиновичем не касается "Опоблока" – Новинский

Решение сопредседателя партии "Оппозиционный блок" Юрия Бойко и лидера партии "За життя" Вадима Рабиновича о создании "Оппозиционной платформы - За життя" не имеет отношения к "Оппоблоку".

Об этом "Украинской правде" сообщил народный депутат "Оппозиционного блока" Вадим Новинский.

"У нас, в партии" Оппозиционный блок ", ничего не произошло. Партия не уполномочила Бойко подписывать никакие документы с Рабиновичем", - отметил нардеп.

По его словам, Бойко это сделал как частное лицо, а партия никаких решений об объединении ни с кем не принимала.

Чтобы разобраться в ситуации, после такого решения Бойко, партия встретится в понедельник на заседании политсовета.

Нардеп также заявил, что в партии требуют созвать съезд, на котором принять соответствующие решения.

"Мы вели переговоры о выдвижении единого кандидата в президенты от оппозиционных сил, но никакого решения принято не было. Мы считаем, что наш кандидат должен составить реальную конкуренцию власти, а не быть на подтанцовке у Петра Порошенко. А господа Бойко и Левочкин сейчас, похоже, хотят вступить в партию "За життя". Будет у них "За життя" (объединенная) ", - заявил Новинский.

Нардеп отметил, что инициативы Бойко и Рабиновича - это их частные действия, а "Оппоблок" никаких решений по этому поводу не принимал.

Второй сопредседатель партии "Оппозиционный блок" Борис Колесников также подчеркнул, что заявление о создании Оппозиционной платформы "За життя", прозвучавшее в стенах Верховной Рады, является личной инициативой народного депутата Юрия Бойко, не согласованной с другими членами "Оппоблока" и не легитимизированной съездом партии.

"Мы являемся последовательными сторонниками консолидации оппозиционных сил и выдвижения единого кандидата в президенты - авторитетного представителя промышленных и предпринимательских кругов, местного самоуправления, способного побеждать на выборах, а не кандидата, являющегося подстилкой для нынешней власти", – написал Колесников в Facebook.

Как сообщалось, 9 ноября Бойко и Рабинович заявили в кулуарах Верховной Рады, что приглашают все оппозиционные силы к объединению на базе их платформы.

Нардепы подписали соглашение о создании "Оппозиционной платформы - За життя".

Еще в октябре прошлого года Новинский заявлял, что создаст оппозиционную платформу внутри фракции.

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Источники "Украинской правды" в Оппоблоке отмечают, что группа Рината Ахметова решила приостановить свое участие в процессе объединения партии "Оппозиционный блок" с партией "За життя".

По данным УП, по этому поводу были долгие переговоры.

Группа Фирташа-Левочкина и Медведчук с Рабиновичем заявляли о готовности объединяться уже сейчас, но представители Ахметова, говорили, что не видят в такой спешке никакого смысла.

"Я не знаю, что они себе решили без нас. Но мы люди самодостаточные и считаем, что спешить с такой деликатной темой точно не стоит", - признавался один высокопоставленный собеседник из группы Ахметова.

Подробнее читайте материал УП "Ахметов, Левочкин и Медведчук, или Трое в партии, кроме Рабиновича"