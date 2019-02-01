В Министерстве культуры Украины заявили, что надеются на, что Украинская православная церковь Московского патриархата выполнит закон о переименовании в Русскую православную церковь,поскольку от этого в дальнейшем будет зависеть позиция государства.

Об этом сказал директор департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Украины Андрей Юраш в ходе брифинга "Государственная регистрация поместной церкви и реализация новых законодательных норм в сфере религии" в пятницу в Киеве, передает "Интерфакс".

"Закон не является декларативным, он не является общим, он имеет четкие критерии по которым можно определить религиозную организацию, которая подпадает под его нормы", - заявил он.

По его словам, УПЦ МП полностью попадает под действие закона и обязана переименоваться.

"Мы очень надеемся, что будет принято соответствующее адекватное решение и тогда будет возможность и религиозным общинам у себя на местах внести в соответствии с законом изменения в свои уставы", - сказал Юраш.

По его мнению, это станет тестом для УПЦ МП, насколько ее руководство является конструктивным и насколько оно не заинтересовано в провоцировании умышленной конфликтности в обществе.

"От действий руководства этой церкви будут зависеть и действия государства, как оно будет реагировать на абсолютное исполнение норм закона или на сознательное непослушание", - отметил представитель Минкульта.

Он добавил, что если закон не будет соблюден, то после консультаций с Минюстом будут приниматься соответствующие решения на уровне правительства.

"Если религиозные организации не внесут в соответствующий срок изменения, то их уставы утратят силу в части, которая оправляет название данных религиозных организаций", - добавил чиновник.

По его словам, таким образом организация сохранит статус юридического лица, но останется без названия.

"Это открывает возможности для государства самостоятельно выбрать и назвать эту религиозную организацию. Я не думаю, что это лучший случай для самих религиозных организаций, когда им будут предлагать какие-то названия", - подчеркнул Юраш.

Он добавил, что, согласно закону, если религиозная община изменила свою юрисдикционную подчиненность, она оставляет за собой все имущественные права на все движимое и недвижимое имущество, которыми владеет эта община.

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