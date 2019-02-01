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Минкульт: Если УПЦ МП не переименуется, это произойдет принудительно

Пятница, 1 февраля 2019, 15:14
Минкульт: Если УПЦ МП не переименуется, это произойдет принудительно

В Министерстве культуры Украины заявили, что надеются на, что Украинская православная церковь Московского патриархата выполнит закон о переименовании в Русскую православную церковь,поскольку от этого в дальнейшем будет зависеть позиция государства.

Об этом сказал директор департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Украины Андрей Юраш в ходе брифинга "Государственная регистрация поместной церкви и реализация новых законодательных норм в сфере религии" в пятницу в Киеве, передает "Интерфакс".

"Закон не является декларативным, он не является общим, он имеет четкие критерии по которым можно определить религиозную организацию, которая подпадает под его нормы", - заявил он.

По его словам, УПЦ МП полностью попадает под действие закона и обязана переименоваться.

"Мы очень надеемся, что будет принято соответствующее адекватное решение и тогда будет возможность и религиозным общинам у себя на местах внести в соответствии с законом изменения в свои уставы", - сказал Юраш.

По его мнению, это станет тестом для УПЦ МП, насколько ее руководство является конструктивным и насколько оно не заинтересовано в провоцировании умышленной конфликтности в обществе.

"От действий руководства этой церкви будут зависеть и действия государства, как оно будет реагировать на абсолютное исполнение норм закона или на сознательное непослушание", - отметил представитель Минкульта.

Он добавил, что если закон не будет соблюден, то после консультаций с Минюстом будут приниматься соответствующие решения на уровне правительства.

"Если религиозные организации не внесут в соответствующий срок изменения, то их уставы утратят силу в части, которая оправляет название данных религиозных организаций", - добавил чиновник.

По его словам, таким образом организация сохранит статус юридического лица, но останется без названия.

"Это открывает возможности для государства самостоятельно выбрать и назвать эту религиозную организацию. Я не думаю, что это лучший случай для самих религиозных организаций, когда им будут предлагать какие-то названия", - подчеркнул Юраш.

Он добавил, что, согласно закону, если религиозная община изменила свою юрисдикционную подчиненность, она оставляет за собой все имущественные права на все движимое и недвижимое имущество, которыми владеет эта община.

Напоминаем:

  • 20 декабря Верховная Рада проголосовала за проект закона №5309 согласно которому Украинская православная церковь Московского патриархата должна изменить название и указать свою принадлежность к России.
  • Согласно документу, религиозная организация (объединение), которая является частью другой структуры, руководящий центр которой находится в государстве, признанном законом осуществившим военную агрессию против Украины и временно оккупировавшим территорию Украины, обязана в своем полном названии отображать соответствующую принадлежность. Однако именно название УПЦ МП не было указано в законе.
  • Спикер УПЦ МП архиепископ Климент заявил: "Этот закон к нашей церкви никакого отношения не имеет, так как никак нигде не прописано, что мы имеем отношение, субординацию, управление с каким-то зарубежным центром, где есть государства-агрессора".
  • Позже в УПЦ МП заявили, что законопроект №5309 о переименовании церкви нарушает право на свободу вероисповедания и дискриминирует по религиозному признаку миллионы верующих граждан Украины и призвали президента Петра Порошенко ветировать его.
  • 22 декабря соответствующий закон подписал президент Петр Порошенко.
  • 27 января закон вступил в силу.
  • Министерство культуры обнародовало перечень религиозных организаций (объединений), которые подпадают под действие частей 7 и 8 статьи 12 закона "О свободе совести и религиозных организациях", которым необходимо внести изменения в свой устав (положение) относительно названий организаций.
  • Украинская православная церковь Московского патриархата заявила, что будет инициировать обращение в Конституционный суд относительно закона, который обязывает ее указать в названии принадлежность к России.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Минкультурыцерковь
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