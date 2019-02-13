Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Скандальный полицейский вышел из СИЗО и рассказал свою версию драки с "С14"

Среда, 13 февраля 2019, 15:46
Скандальный полицейский вышел из СИЗО и рассказал свою версию драки с С14

Полицейский Василий Мельников, подозреваемый в избиении члена "С14" возле Подольского райуправления в Киеве, вышел из изолятора временного содержания и заявил, что у него не было намерения добивать лежачего.

Об этом он сказал в видео комментарии, опубликованном на Facebook странице кандидата в президенты Ильи Кивы.

Мельников рассказал, что работает в правоохранительных органах с 2006 года и никогда не работал в "Беркуте".

На вопрос, кричал ли он "ложись, Бандера", Мельников ответил: "Меня еще в тот момент и не было на улице, и в тот момент я не думал, кто это".

"(Бандера - ред.) - это человек, который когда-то был националистом и отстаивал свои интересы", - сказал он, добавив, что он равнодушен к этой фигуре, и не относится к нему ни отрицательно, ни положительно.

Об избиении представителя "С14" Мельников сказал: "На тот момент меня так же забрызгали баллончиком и я переживал, что может быть все что угодно, и состояние было эмоциональное. И когда человек находился на земле, если и наносились какие-то удары, то не по голове и сказать, что у меня был прямого умысел добить его нельзя".

Он также заявил, что полицейские пытались помешать людям попасть в дежурную часть, где хранится огнестрельное оружие.

Напомним:

  • 9 февраля на Контрактовой площади в Киеве полиция задержала группу молодых людей с символикой С14, у которых при себе якобы были ножи, газовые баллончики и пистолет. В С14 заявили, что их активисты участвовали в акции "Кто заказал Катю Гандзюк?".
  • При задержании произошла потасовка, полицейские били задержанных, а один из них даже крикнул "Ложись, бандера!".
  • 12 февраля Печерский райсуд Киева постановил взять под стражу на 2 месяца полицейского Василия Мельникова, которого подозревают в избиении представителя "С14". Суд также предусмотрел освобождение в случае внесения 115 тысяч гривен.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: полициянационалисты
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

Все новости...
полиция
Взрывы в Шевченковском суде: полиция показала кадры спецоперации
Незаконный сервис позволял россиянам анонимно звонить в Украину
В Харькове найден застреленным полицейский
Последние новости
17:03
В Украине утвердили программу медицинских гарантий-2024: что она предусматривает
16:56
КолонкаДейнега: Если Министерство обороны оторвется от реальности как телемарафон - нас будет ждать горе
16:46
Байден утвердил санкции против банков, которые помогают России покупать товары для армии
16:33
Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год
16:23
Херсонщина: россияне ударили с беспилотника, ранили мужчину
16:21
Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения
16:19
Украина вернула тела еще 66 защитников
15:56
В Одессе жена "мобилизовала" своего мужа, чтобы запугать при разводе – ТЦК
15:51
Россия заявила об атаке беспилотников в нескольких областях, в том числе Московской
15:47
Новая карта мира с "зелеными" сверхдержавами": о чем говорят глобальные тренды
Все новости...
Реклама: