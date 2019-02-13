Скандальный полицейский вышел из СИЗО и рассказал свою версию драки с "С14"

Полицейский Василий Мельников, подозреваемый в избиении члена "С14" возле Подольского райуправления в Киеве, вышел из изолятора временного содержания и заявил, что у него не было намерения добивать лежачего.

Об этом он сказал в видео комментарии, опубликованном на Facebook странице кандидата в президенты Ильи Кивы.

Мельников рассказал, что работает в правоохранительных органах с 2006 года и никогда не работал в "Беркуте".

На вопрос, кричал ли он "ложись, Бандера", Мельников ответил: "Меня еще в тот момент и не было на улице, и в тот момент я не думал, кто это".

"(Бандера - ред.) - это человек, который когда-то был националистом и отстаивал свои интересы", - сказал он, добавив, что он равнодушен к этой фигуре, и не относится к нему ни отрицательно, ни положительно.

Об избиении представителя "С14" Мельников сказал: "На тот момент меня так же забрызгали баллончиком и я переживал, что может быть все что угодно, и состояние было эмоциональное. И когда человек находился на земле, если и наносились какие-то удары, то не по голове и сказать, что у меня был прямого умысел добить его нельзя".

Он также заявил, что полицейские пытались помешать людям попасть в дежурную часть, где хранится огнестрельное оружие.

Напомним: