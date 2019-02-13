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Лига Чемпионов. "Реал" победил "Аякс", "Тоттенхэм" сильнее "Боруссии"

Среда, 13 февраля 2019, 23:30

В первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов амстердамский "Аякс" заслуживал как минимум на ничью в игре с мадридским "Реалом", но уступил со счетом 1:2.

Еще в первом тайме ворота Тибо Куртуа спасла штанга ворот после удара Душана Тадича. Еще в одном моменте Куртуа спас свою команду после удара метров с десяти Хакима Зиеша.

На 38-й минуте "Аякс" же забил гол, но словенский судья Дамир Скомина сначала засчитал взятие ворот, но после просмотра VAR (cистема видеоповтора спорных моментов матча - прим УП) отменил гол, зафиксировав спорный офсайд.

На старте второго тайма "Аякс" снова имел несколько возможностей, чтобы пробить ворота "королевского клуба", но удачно играл Куртуа.

На 60-й минуте "Реал" повел в счете. Забитым голом отметился Карим Бензема. На 75-й минуте Зиеш сравнял счет - 1:1. Удержать ничейный счет голландская команда не сумела. На 87-й минуте Марко Аненсио забивает победный гол для "Реала" в этой встрече - 1:2.

В другом матче Лиги чемпионов за среду, 13 февраля, "Тоттенхэм" в Лондоне разгромил дортмундскую "Боруссию" со счетом 3: 0. Голами за "Тоттенхэм" отличились Сон Хин Мин, Ян Вертоген и Фернандо Лооренте.

Ответные матчи 1/8 финала пройдут через две недели.

Николай Аврамчук для УП
Темы: футбол
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