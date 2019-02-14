Глава партии Меркель выступила в защиту "Северного потока - 2"

В спорах вокруг строительства газопровода "Северный поток - 2" председатель Христианско-демократического Союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр поддержала сторонников проекта.

Об этом она заявила в интервью изданию Internationale Politik, пишет DW.

"Северный поток - 2" для меня, как и для других, конечно, не тот проект, что я поддерживаю всем сердцем. Однако основополагающие решения уже приняты, проект нельзя повернуть назад", - напомнила Крамп-Карренбауэр.

По словам председателя ХДС, стоит признать, что проект "Северный поток - 2", который был инициирован еще при другом правительстве ФРГ, уже не остановить. Крамп-Карренбауэр также отметила, что Германия поддерживала экономические отношения с Москвой даже в пиковый период холодной войны, и они были стабильными.

"Вопрос о том, не делает ли Германия себя слишком зависимой от российского газа, оправдан, - признала в то же время она. - Сейчас мы строим и СПГ-терминалы - возможно, для американского сжиженного газа".

"Таким образом, я думаю, что опасность такой зависимости не очень велика", - подчеркнула председатель ХДС.

Крамп-Карренбауэр подвергла критике угрозы со стороны США о введении санкций из-за строительства газопровода.

"Угрозы санкциями - не лучший способ общения между друзьями и партнерами. США преследуют собственные экономические интересы, что вполне законно. Но Вашингтону следует услышать ответ Германии: мы занимаемся диверсификацией, у нас есть и другие источники поставок", - заявила глава ХДС.

Политик также подчеркнула, что в вопросе строительства "Северного потока - 2" Берлин будет учитывать интересы "своих европейских соседей".

В пятницу 8 февраля страны-члены Евросоюза на уровне послов утвердили позицию Совета ЕС по регулированию работы газопровода "Северный поток-2". Во вторник 12 февраля компромиссное решение поддержали Еврокомиссия и Европарламент.

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