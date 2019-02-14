Глава партии Меркель выступила в защиту "Северного потока - 2"
В спорах вокруг строительства газопровода "Северный поток - 2" председатель Христианско-демократического Союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр поддержала сторонников проекта.
Об этом она заявила в интервью изданию Internationale Politik, пишет DW.
"Северный поток - 2" для меня, как и для других, конечно, не тот проект, что я поддерживаю всем сердцем. Однако основополагающие решения уже приняты, проект нельзя повернуть назад", - напомнила Крамп-Карренбауэр.
По словам председателя ХДС, стоит признать, что проект "Северный поток - 2", который был инициирован еще при другом правительстве ФРГ, уже не остановить. Крамп-Карренбауэр также отметила, что Германия поддерживала экономические отношения с Москвой даже в пиковый период холодной войны, и они были стабильными.
"Вопрос о том, не делает ли Германия себя слишком зависимой от российского газа, оправдан, - признала в то же время она. - Сейчас мы строим и СПГ-терминалы - возможно, для американского сжиженного газа".
"Таким образом, я думаю, что опасность такой зависимости не очень велика", - подчеркнула председатель ХДС.
Крамп-Карренбауэр подвергла критике угрозы со стороны США о введении санкций из-за строительства газопровода.
"Угрозы санкциями - не лучший способ общения между друзьями и партнерами. США преследуют собственные экономические интересы, что вполне законно. Но Вашингтону следует услышать ответ Германии: мы занимаемся диверсификацией, у нас есть и другие источники поставок", - заявила глава ХДС.
Политик также подчеркнула, что в вопросе строительства "Северного потока - 2" Берлин будет учитывать интересы "своих европейских соседей".
В пятницу 8 февраля страны-члены Евросоюза на уровне послов утвердили позицию Совета ЕС по регулированию работы газопровода "Северный поток-2". Во вторник 12 февраля компромиссное решение поддержали Еврокомиссия и Европарламент.
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Напоминаем:
- Заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин заявил, что, если РФ и Украина не смогут договориться о транзите газа и "оставаться проблемы с" Северным потоком - 2 ", то у европейских потребителей возникнут трудности. При этом он заявил, что Россия готова продолжать транзит поставок газа в Европу через Украину, но на своих условиях.
- Еврокомиссия выдвинула предложение НАК "Нафтогаз Украины" и российскому "Газпрому" об условиях транзита газа после 2019 года.
- Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что предложение - "это определенная точка отсчета", но детали не раскрыл.
- "Газпром" заявил, что может сохранить транзит газа через Украину в размере 10-15 млрд кубометров в год, если украинская сторона докажет экономическую целесообразность нового контракта.
- Планируется, что с конца 2019 года газотранспортный коридор "Северный поток-2" должен транспортировать около 55 млрд кубометров российского газа ежегодно из РФ через Балтийское море в Германию.
- Противники проекта – Польша, страны Балтии, Украину и США – утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.
- Страны Евросоюза пришли к согласию по поводу регулирования проекта "Северный поток-2".
- Одним из согласованных предложений стало то, что ответственность за газопроводы с третьими странами, такими как Россия, лежит на стране, где газопровод впервые стыкуется с европейской сетью.
- Таким образом, Берлин и Париж договорились, что все решения по "Северному потоку-2" будет принимать Германия.
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