Киевская власть сетует, что Минобороны не отдает дом Сикорского

Правительство никак не передаст в собственность Киева полуразрушенный дом, в котором родился и вырос первый изобретатель вертолета Игорь Сикорский.

Об этом рассказал заместитель главы Киевской городской госадминистрации Валентин Мондриевский в эфире "112 Украина".

Он подтвердил, что это здание находится на балансе Министерства обороны.

"И история с "Гостиным двором", и история с Домом Сикорского тянется больше 5-7-10 лет. Не должно быть ситуации, когда балансодержатель является неэффективным собственником", – сказал заместитель главы КГГА.

"Мы уже несколько раз обращались и к министру обороны, и в Кабинет министров: передайте нам в город (городскую собственность – ред.), мы будем эффективнее его использовать. Город имеет возможность из бюджета финансировать реставрацию этого здания. Но какие-то интересы личные, или какие-то другие интересы мешают это сделать", – заявил он.

"Но мы убеждены, что мы свою позицию отстоим, и дом Сикорского – так же, как "Гостиный двор", – будет передан, и мы восстановим его для потомков, для туристической привлекательности", – добавил Мондриевский.

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