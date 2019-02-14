Киевская власть сетует, что Минобороны не отдает дом Сикорского

406 просмотров
Четверг, 14 февраля 2019, 11:44

Правительство никак не передаст в собственность Киева полуразрушенный дом, в котором родился и вырос первый изобретатель вертолета Игорь Сикорский.

Об этом рассказал заместитель главы Киевской городской госадминистрации Валентин Мондриевский в эфире "112 Украина".

Он подтвердил, что это здание находится на балансе Министерства обороны.

"И история с "Гостиным двором", и история с Домом Сикорского тянется больше 5-7-10 лет. Не должно быть ситуации, когда балансодержатель является неэффективным собственником", – сказал заместитель главы КГГА.

"Мы уже несколько раз обращались и к министру обороны, и в Кабинет министров: передайте нам в город (городскую собственность – ред.), мы будем эффективнее его использовать. Город имеет возможность из бюджета финансировать реставрацию этого здания. Но какие-то интересы личные, или какие-то другие интересы мешают это сделать", – заявил он.

"Но мы убеждены, что мы свою позицию отстоим, и дом Сикорского – так же, как "Гостиный двор", – будет передан, и мы восстановим его для потомков, для туристической привлекательности", – добавил Мондриевский.

Дом Сикорского
Дом Сикорского
hmarochos.kiev.ua

Напомним

  • Трехэтажный флигель на улице Ярославов Вал, 15-б, где родился и вырос знаменитый авиаконструктор Игорь Сикорский, разрушается.
  • Еще в 2000 году госпредприятие Министерства обороны "Отель "Казацкий" и фонд "Музей истории воздухоплавания и авиации им. Сикорского" заключили договор аренды нежилого трехэтажного здания площадью 1460 кв м на Ярославовом Валу. Деятельность фонда связывали с Нестором Шуфричем.
  • Арендатор должен был отремонтировать и обеспечить охрану здания, но на протяжении 15 лет благотворительный фонд удерживал здание с грубыми нарушениями требований санитарного состояния, что привело к фактически уничтожению сооружения.
  • Военная прокуратура через суды вернула здание в государственную собственность. Весной 2017 года ГП "Отель "Казацкий" подписал акт приема-передачи.
  • Была идея отреставрировать дом и открыть там музей семьи Сикорских и научно-технический центр, а прилегающий квартал превратить в туристический кластер.

Алена Рощенко, УП

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Киев история Минобороны


powered by lun.ua
По теме
Евросоюз заменил Kiev на Kyiv в электронных адресах сотрудников 14 февраля 2019, 11:48
На Почтовой будет и торговый центр, и музей – чиновник КГГА 14 февраля 2019, 10:42
Заместитель Кличко рассказал о судьбе "Гостиного двора" и кенасы 14 февраля 2019, 10:13
Все новости
Главные новости
Порошенко за год забрал гражданство у более чем 5 тысяч украинцев
ГБР будет расследовать, отмывала ли "Батькивщина" средства
Дефицит госбюджета превысил 12 миллиардов по итогам января
Епископ УПЦ МП Гедеон полетел обратно во Франкфурт – пограничники
Все новости
мнение

Как заснуть, иметь хороший сон и не нажить бессонницу

Фото

Фантастические 3D картины, выполненные карандашом

исследование

Пять удивительных вещей, которые могут делать пчелы

Видео

Как возникает жизнь – в 6 минутах

Поиск по сайту
Архив
Весь архів