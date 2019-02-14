Заместитель Кличко рассказал о судьбе "Гостиного двора" и кенасы

Заместитель главы Киевской городской госадминистрации Валентин Мондриевский уверяет, что "Гостиный двор" на Подоле и караимской кенасы неподалеку от "Золотых ворот" не перестроят при реставрации.

О планах столицы по этим историческим зданиям он рассказал в эфире телеканала "112 Украина".

"Гостиный двор" – так же, как и "Дом актера" или Караимская кенаса: там никаких пристроек, перестроек, торговых центров не будет. Все достопримечательности останутся достопримечательность. Вопрос реставрации и их функционального дальнейшего использования", – заверил Мондриевский.

Он напомнил: "Гостиный двор" имеет долгую историю с переходом из одной формы собственности в другую, возвращение в коммунальную собственность, возвращение статуса памятника – и наконец-то дошли до того этапа, когда решением суда зарегистрировали право собственности за государством, и Киевский горсовет несколько месяцев назад принял решение о даче согласия принять "Гостиный двор" в коммунальную собственность".

"Сейчас мы ждем решения Кабинета министров, чтобы передать из государственной собственности в коммунальную собственность помещение "Гостиного двора", – сообщил чиновник.

"Параллельно мы создали несколько рабочих групп с привлечением общественности, экспертов, специалистов, всех заинтересованных, чтобы обсудить будущий функционал, назначение "Гостиного двора", – добавил он

Ранее говорилось, что туда может перейти "Музей истории Киева" или существовать арт-пространство. Мондриевский говорит, что и сейчас рассматриваются подобные варианты.

"Гостиный двор" – это часть публичного пространства, которое мы развиваем на Подоле... Планируется реконструкция Контрактовой, уже полтора года действует пешеходная зона (на части улицы Сагайдачного – ред.). Стали популярными Контрактовая и Почтовая площади, Андреевский спуск. Сейчас идет реконструкция Владимирской горки", – сказал он.

"Украшением, изюминкой этого должно стать публичное пространство с "Гостиным двором" в центре", – добавил заместитель главы КГГА.

По поводу здания на Ярославовом валу 7 Мондриевский отметил, что "Дом актера" – это коллектив, а арендуемое им помещение – это здание Караимской кенасы.

"Это историческая памятка… Она действительно нуждается в реставрации. Если мы не сделаем никаких шагов для реставрации, это грозит разрушением", – напомнил он.

Мондриевский отметил, что "Дом актера" должен найти себе место на период реставрации: "Город готов рассматривать возможности других помещений коммунальной собственности, где "Дом актера" может размещаться, – но без их инициативе это невозможно".

После реставрации все имеют право участвовать в аренде помещения кенасы, сказал он.

Мондриевский не смог сказать, сколько времени займет реставрация. Пока средства заложены только на ее проектирование

Он также отметил, что законопроект об усилении ответственности для владельцев памятников архитектуры готов ко второму чтению.