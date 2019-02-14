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Столкновения на Подоле: полиция объявила 4 подозрения за штурм участка

Четверг, 14 февраля 2019, 14:21
Столкновения на Подоле: полиция объявила 4 подозрения за штурм участка

Правоохранители объявили подозрение четырем лицам за попытку прорваться в управление полиции Подольского района Киева.

Об этом сообщает 14 февраля начальник Национальной полиции Сергей Князев на своей странице в Facebook.

По его словам, подозрение объявлено по ч. 2 ст. 342 УК (Сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей).

"Следствие по остальным присутствующим там радикально настроенным молодчикам продолжается. Все их поступки получат оценку согласно букве закона", - отмечает Князев.

Напомним:

  • 9 февраля на Контрактовой площади в Киеве полиция задержала группу молодых людей в том числе с символикой С14, у которых изъяли ножи, газовые баллончики и пистолет. В С14 заявили, что их активисты участвовали в акции "Кто заказал Катю Гандзюк?".
  • Участников акции забрали в Подольское отделение полиции. Вскоре их отпустили, однако молодые люди попытались "штурмом" участка вернуть себе личные вещи, изъятые полицией.
  • Между правоохранителями и молодыми возникли столкновения, правоохранители вытеснили их на улицу.
  • Полицейские применили силу, один из них крикнул "Ложись, бандера!".
  • Следователи начали три уголовных производства по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 341 (Захват государственных зданий) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
  • 12 февраля Печерский райсуд Киева постановил взять под стражу на 2 месяца полицейского Василия Мельникова, которого подозревают в избиении представителя С14.
  • В то же время Мельников вышел под залог в 115 тысяч гривен, которые внес кандидат в президенты Илья Кива.

Украинская правда

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Темы: полиция
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