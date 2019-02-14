Столкновения на Подоле: полиция объявила 4 подозрения за штурм участка

Правоохранители объявили подозрение четырем лицам за попытку прорваться в управление полиции Подольского района Киева.

Об этом сообщает 14 февраля начальник Национальной полиции Сергей Князев на своей странице в Facebook.

По его словам, подозрение объявлено по ч. 2 ст. 342 УК (Сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей).

"Следствие по остальным присутствующим там радикально настроенным молодчикам продолжается. Все их поступки получат оценку согласно букве закона", - отмечает Князев.

Напомним: