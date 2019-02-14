Нацсовет решил проверить телеканал кандидата в президенты
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканала кандидата в президенты Евгения Мураева "НАШ".
Такое решение Нацсовет принял на заседании 14 февраля.
Отмечается, что проверка должна выяснить устранила ли компания ООО "Наша Прага" ранее выявленные нарушения.
В Нацсовете утверждают, что проверка - "шаг навстречу лицензиату, который высказал замечания к недавно проведенной проверке".
В частности, в декабре 2018 регулятор выяснил, что компания самовольно изменила программную концепцию вещания телеканала и тем самым нарушила требования закона "О телевидении и радиовещании".
Тогда "Нашу Прагу" обязали в течение двух недель устранить нарушения, но компания продолжила вещать без соответствующих изменений.
"Формат вещания не отвечает лицензионным условиям: по лицензии - культурологически-развлекательный с фильмопоказами, а фактически - информационно-аналитический", - утверждают в Нацсовете.
Отмечается, что во время заседания 14 февраля была обнаружена техническая ошибка в тексте распоряжения Нацсовета к компании от 6 декабря 2018 года.
"В тексте распоряжения было ошибочно указан срок для устранения нарушений не две недели, а месяц", - говорится в сообщении.
В связи с этим Нацсовет решил провести проверку еще раз.
Мураев отреагировал на решение в Facebook. Он заявил, что более двух месяцев поданные в срок документы на изменение программной концепции канала не рассматриваются.
"Вместо этого Нацсовет, давно превратившийся в орган политической цензуры, назначает мониторинги и проверки", - написал Мураев.
Он также заявил, что телеканал в Украине окрестили "пророссийским" и "врагом".
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Напомним:
- "НАШ" начал вещание на базе женского телеканала "Макси-ТВ", ООО "Наша Прага".
- В конце сентября 2018 года Евгений Мураев, покинувший партию "За життя" Вадима Рабиновича, возглавил партию "Наши".
- В октябре Мураев передал корпоративные права телеканала Newsonwе народному депутату из фракции оппозиционный блок Тарасу Козаку. Козак является близким соратником Виктора Медведчука, который входит в руководство партии "За жизнь".