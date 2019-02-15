Трамп введет чрезвычайное положение в США ради стены на границе с Мексикой
Президент США Дональд Трамп подпишет компромиссный проект госбюджета, чтобы предотвратить возобновление "шатдауна", но введет режим чрезвычайного положения ради стены на границе с Мексикой.
Об этом в четверг сообщила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс в Twitter.
"Президент Трамп подпишет законопроект о государственном финансировании, и, как он заявлял ранее, он также примет другие исполнительные меры, в том числе чрезвычайное положение в стране, для обеспечения того, чтобы мы остановили гуманитарный кризис и кризис национальной безопасности на границе", - сказала Сандерс.
Statement on Government Funding Bill: pic.twitter.com/DrNv9D4rEi— Sarah Sanders (@PressSec) 14 лютого 2019 р.
Как пишет Reuters, противники такого решения, лидеры демократической партии в Конгрессе США, обвинили Трампа в превышении власти и не исключают, что будут обжаловать его в суде.
Ранее демократы и республиканцы в Конгрессе США достигли принципиального соглашения по поводу безопасности на границе и, таким образом, предотвратили еще один "шатдаун". Однако, двухпартийный законопроект отказал Трампу в средствах, которые он требовал для пограничной стены.
В случае введения чрезвычайного положения администрация Трампа может собрать более 7млрд долларов из фондов других министерств на финансирование возведения стены.
Напоминаем:
- В октябре США заявили, что привлекут 5 200 военнослужащих в качестве реагирования на угрозу массового проникновения в страну незаконных мигрантов, следующих через Мексику к границе США.
- Президент США Дональд Трамп требует выделить почти 6 млрд долларов на финансирование стены на границе с Мексикой, а демократы в Конгрессе категорически отвергают это предложение.
- Из-за разногласий между демократами и республиканцами о планах президента США построить стену на границе с Мексикой в ночь на 22 декабря 2018 года в США начался "шатдаун", ставший самым длинным в истории страны.
- 25 января Трамп подписал законопроект о прекращении шатдауна на 3 недели - до 15 февраля.