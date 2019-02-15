Лукашенко об объединении с РФ: Независимость - понятие относительное

706 просмотров
Пятница, 15 февраля 2019, 13:44

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь и Россия готовы настолько идти по пути "объединения и идинения", насколько к этому готовы народы обеих стран.

Об этом он сказал журналистам по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным ,передает белорусский "Интерфакс".

"Для меня независимость - это понятие относительное, никто никогда, ни одно государство - примером тому Китай является - никогда не разговаривает о суверенитете", - сказал Лукашенко.

"Поэтому нет у нас проблем с суверенитетом, мы даже в этом контексте не обсуждаем этих проблем, мы исходим из того, что сегодня есть два государства", - добавил он.

Президент Беларуси отметил, что готов "хоть завтра" объединиться с РФ, если будут к тому готовы  россияне и белорусы.

При этом он добавил, что "насколько бы не была мощной Россия, она не в состоянии навязать волю кому-то", а Беларусь - тем более.

Сообщается, что в свою очередь Путин добавил, что суверенитет и независимость - это близкие понятия.

"Полностью независимых государств в мире просто не существует. Современный мир - это мир взаимозависимости", - заявил президент РФ.

Отмечается, что в качестве примера он назвал интеграцию стран Европы.

Напомним:

  • Издание Bloomberg сообщало, что президент РФ Владимир Путин, которому у власти осталось не более 5 лет, ищет пути обеспечения своего дальнейшего влияния путем "поглощения" Беларуси.
  • 19 декабря 2018 года президент РФ одобрил военную доктрину Союзного государства, в которое входят РФ и Беларусь.
  • 21 декабря в РФ заявили о завершении подготовки проекта Концепции сближения законодательств России и Беларуси.
  • 28 декабря премьер-министр РФ Дмитрий Медведев создал рабочую группу по интеграции России и Беларуси.
  • 14-15 февраля  президенты РФ и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко провели очередные переговоры, в ходе которых обсудили дальнейшее развитие отношений между странами.
  • В Департаменте госбезопасности и военной разведки Литвы заявили, что Россия планирует использовать Беларусь как "буфер" и последовательно укрепляет военные мощности в Калининградской области, чтобы в случае необходимости начать военные действия в течение 24-48 часов

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Беларусь Лукашенко Росcия Путин


powered by lun.ua
По теме
Беларусь торгует содой и вином с оккупированного Крыма – СМИ 13 февраля 2019, 13:19
Посол РФ пожаловался, что Запад хочет "оторвать" Беларусь от России 11 февраля 2019, 10:07
Спецслужбы Литвы узнали, для чего Россия использует Беларусь 5 февраля 2019, 11:58
Все новости
Главные новости
САП и НАБУ не собираются открывать дело против Тимошенко
Госбанк еще раз попробует отсудить у Ахметова "Укртелеком"
ГПУ саботирует дело в отношении газового бизнеса окружения Порошенко - СМИ
Луценко поручил САП проверить претензии к богатствам Тимошенко
Все новости
Фото

10 невероятных средиземноморских островов, о которых вы не слышали

психология

Может, ну его, Валентина? Три положительные последствия одиночества от психолога

мнение

Как заснуть, иметь хороший сон и не нажить бессонницу

семья

Совместное или личное: где чье имущество в браке

Поиск по сайту
Архив
Весь архів