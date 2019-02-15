Лукашенко об объединении с РФ: Независимость - понятие относительное

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь и Россия готовы настолько идти по пути "объединения и идинения", насколько к этому готовы народы обеих стран.

Об этом он сказал журналистам по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным ,передает белорусский "Интерфакс".

"Для меня независимость - это понятие относительное, никто никогда, ни одно государство - примером тому Китай является - никогда не разговаривает о суверенитете", - сказал Лукашенко.

"Поэтому нет у нас проблем с суверенитетом, мы даже в этом контексте не обсуждаем этих проблем, мы исходим из того, что сегодня есть два государства", - добавил он.

Президент Беларуси отметил, что готов "хоть завтра" объединиться с РФ, если будут к тому готовы россияне и белорусы.

При этом он добавил, что "насколько бы не была мощной Россия, она не в состоянии навязать волю кому-то", а Беларусь - тем более.

Сообщается, что в свою очередь Путин добавил, что суверенитет и независимость - это близкие понятия.

"Полностью независимых государств в мире просто не существует. Современный мир - это мир взаимозависимости", - заявил президент РФ.

Отмечается, что в качестве примера он назвал интеграцию стран Европы.

Напомним: