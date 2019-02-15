За полдня в Донбассе погиб боец и двое были ранены
С начала 15 февраля в зоне Операции объединенных сил погиб один украинский военный, еще двое получили ранения.
Об этом во время брифинга в пятницу сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк.
"С грустью сообщаем, что сегодня в результате российской вооруженной агрессии, погиб один наш украинский герой... Еще двое наших военных в результате боевых действий получили ранения различной степени", – сказали в ведомстве.
Раненых доставили в военный мобильного госпиталя.
С начала суток, по состоянию на 12:00, военные зафиксировали 5 прицельных обстрелов боевиков.
В частности, по словам Гуцуляка, оккупанты использовали гранатометы и зенитную установку, мины калибра 82 мм, противотанковый ракетный комплекс.
"Подразделения Объединенных сил в подавляющем большинстве случаев применяли в ответ дежурные огневые средства и подавляли вооруженную активность оккупантов", – отметил представитель Минобороны.
Напомним:
- За прошедшие сутки российские оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе 8 раз с применением вооружения, запрещенного минского договоренностями.
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