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За полдня в Донбассе погиб боец ​​и двое были ранены

Пятница, 15 февраля 2019, 13:03

С начала 15 февраля в зоне Операции объединенных сил погиб один украинский военный, еще двое получили ранения.

Об этом во время брифинга в пятницу сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк.

"С грустью сообщаем, что сегодня в результате российской вооруженной агрессии, погиб один наш украинский герой... Еще двое наших военных в результате боевых действий получили ранения различной степени", – сказали в ведомстве.

Раненых доставили в военный мобильного госпиталя.

С начала суток, по состоянию на 12:00, военные зафиксировали 5 прицельных обстрелов боевиков.

В частности, по словам Гуцуляка, оккупанты использовали гранатометы и зенитную установку, мины калибра 82 мм, противотанковый ракетный комплекс.

"Подразделения Объединенных сил в подавляющем большинстве случаев применяли в ответ дежурные огневые средства и подавляли вооруженную активность оккупантов", – отметил представитель Минобороны.

Напомним:

  • За прошедшие сутки российские оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе 8 раз с применением вооружения, запрещенного минского договоренностями.

Украинская правда
Темы: ООСвойнаДонбассМинобороны
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