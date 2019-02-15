За полдня в Донбассе погиб боец ​​и двое были ранены

661 просмотр
Пятница, 15 февраля 2019, 14:03

С начала 15 февраля в зоне Операции объединенных сил погиб один украинский военный, еще двое получили ранения.

Об этом во время брифинга в пятницу сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк.

"С грустью сообщаем, что сегодня в результате российской вооруженной агрессии, погиб один наш украинский герой... Еще двое наших военных в результате боевых действий получили ранения различной степени", – сказали в ведомстве.

Раненых доставили в военный мобильного госпиталя.

С начала суток, по состоянию на 12:00, военные зафиксировали 5 прицельных обстрелов боевиков.

В частности, по словам Гуцуляка, оккупанты использовали гранатометы и зенитную установку, мины калибра 82 мм, противотанковый ракетный комплекс.

"Подразделения Объединенных сил в подавляющем большинстве случаев применяли в ответ дежурные огневые средства и подавляли вооруженную активность оккупантов", – отметил представитель Минобороны.

Напомним:

  • За прошедшие сутки российские оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе 8 раз с применением вооружения, запрещенного минского договоренностями.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: ООС война Донбасс Минобороны


powered by lun.ua
По теме
Боевики проводят боевые стрельбы в зоне безопасности – миссия ОБСЕ 15 февраля 2019, 08:55
Оккупанты обстреляли Новолуганское 152-мм артиллерией российского производства 15 февраля 2019, 08:04
ООС: 12 обстрелов, оккупанты впервые за долгое время применили тяжелую артиллерию 15 февраля 2019, 07:49
Все новости
Главные новости
Правительство упростило растаможку "евроблях"
За полдня в Донбассе погиб боец ​​и двое были ранены
САП и НАБУ не собираются открывать дело против Тимошенко
Госбанк еще раз попробует отсудить у Ахметова "Укртелеком"
Все новости
мнение

18 причин, почему люди женятся

Опыт

Любовь преодолеет все. Три истории, которые придадут вам веры

семья

Совместное или личное: где чье имущество в браке

Лайфхаки

День Святого Валентина: подарки для любых влюбленных

Поиск по сайту
Архив
Весь архів