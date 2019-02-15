Садовый говорит, что он подходящий кандидат для Вакарчука

Кандидат в президенты от партии "Самопомич" Андрей Садовый заявил, что он выполнил три требования, которые выдвинул к кандидатам в президенты певец Святослав Вакарчук.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Готов побороться за голос Святослава Вакарчука и сразу же даю ему ответ на его челлендж ТриУмовиКандидату", - написал Садовый.

Он заявил, что готов к открытым дебатам и уже провел первые с Анатолием Гриценко. Членов своей команды Садовый также уже объявил, однако не стал называть имена кандидатов на должности начальника Генштаба и министра иностранных дел.

"Моя кандидатура на должность начальника Генштаба - это один из действующих боевых командиров бригады. К сожалению, я не смогу назвать его фамилию, ведь это создаст ему моментальные проблемы на службе. Такая же ситуация и с кандидатом на должность министра иностранных дел, который сейчас является действующим дипломатом", - написал он.

Относительно своих выполненных обещаний Садовый написал:

"Я до сих пор не занимал никаких государственных должностей, но покажу, как отношусь к выполнению своих программ на примере Львова. На сайте lviv2020.com моя подробная программа, с которой шел на выборы в 2015 году и выполнение каждого пункта программы в процентах. Есть также возможность посмотреть отчет по выполнению программы за каждый год", - написал он.

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