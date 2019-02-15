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Порошенко обещает принятие "азовского пакета" санкций уже в начале недели

Пятница, 15 февраля 2019, 20:27

Президент Петр Порошенко заявил о согласовании санкций против России из-за морской агрессии и отсутствия прогресса в переговорах по военнопленных.

Об этом он заявил в комментарии журналистам в Мюнхене, сообщает "Европейская правда".

Порошенко утверждает, что решение о санкциях уже принято; оно будет основываться на отказе РФ освободить захваченных украинских моряков.

"В случае, если не будет прогресса в освобождении наших 24 военнопленных – в ближайшее время будут применены санкции... На сегодня уже обсужден и утвержден так называемый азовский пакет санкций", - заявил он.

Несмотря на это, по его словам, Украина планирует провести дополнительные консультации с партнерами по этому поводу, они состоятся в воскресенье. "Я поручаю министру иностранных дел провести встречу с группой друзей Украины и нет сомнений, что в начале следующей недели в Брюсселе санкции точно будут приняты", - заявил он.

"Это именно тот пакет санкций, которые я требовал", - добавил Порошенко.

Позже в пресс-службе президента уточнили, что проект по санкциям составляет 124 страницы.

"Это будет повышена цена, которую Россия должна заплатить за акт агрессии против Украины", - заявил Порошенко.

По его словам, в воскресенье состоится встреча с вице-президентом США Майклом Пенсом, к обсуждению планируется широкая повестка дня "и с точки зрения безопасности, и с точки зрения НАТО, и с точки зрения поддержки реформ".

Источники в Евросоюзе подтверждают готовности ЕС утвердить персональные санкции против нескольких россиян, причастных к агрессии.

Однако стоит заметить, что Украина просила ЕС наложить на Россию значительно более широкие ограничения, но государства-члены ЕС сообщили что не намерены вводить любые новые санкции против российского государства и намерены ограничиться персональными санкциями против конкретных российских военных.

Вместе с тем не исключено, что широкие санкции будут введены США. Порошенко заявил, что уже поднимал этот вопрос в переговорах с представителем Сената, и намерен обсудить его с вице-президентом США Пенсом на встрече в субботу.

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Темы: ПорошенкосанкцииРосcияКерченский пролив
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