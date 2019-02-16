В Крыму ФСБ проверяет "на экстремизм" портрет Бандеры, изъятый у проукраинского активиста
Сотрудники крымского главка ФСБ России проверяют на экстремизм портрет одного из лидеров украинского националистического движения первой половины ХХ века Степана Бандеры и красно-черный флаг ОУН, которые силовики РФ 8 февраля изъяли во время обыска в проукраинского активиста Олега Приходько.
Об этом 15 февраля сайту "Крым.Реалии" рассказал сам Приходько.
"Остался у них портрет Степана Бандеры и красно-черный флаг. "Эксперты" ФСБ изучают их на экстремизм. Сказали, что еще свяжутся со мной", - заявил активист.
Он отметил, что ему вернули украинские флаги, макеты немецких автоматов, ленты и символику украинской партии "Свобода". При этом Приходько не сказали, будет ли возбуждено в отношении него уголовное дело.
"Он сообщил, что у него спрашивали, с какими журналистами и правозащитниками он общался в последнее время. Но Приходько отказался говорить, сославшись на статью 51 Конституции России", - говорится в сообщении.
Публичных комментариев ФСБ РФ в Крыму по этому поводу нет.
Напомним:
- 8 февраля в селе Орехово Сакского района в оккупированном Крыму российские силовики провели обыск у проукраинского активиста Олега Приходько.
- Силовики изъяли у него украинскую символику, флаги партии "Свобода", красно-черные флаги, портрет Степана Бандеры, технику и домашние CD-диски.
- По словам Приходько, после обыска его увезли в Симферополь, где переписывали все контакты с телефона, проводили беседу и сказали, что "будут проводить экспертизу того, что у меня забрали".
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