В Крыму ФСБ проверяет "на экстремизм" портрет Бандеры, изъятый ​​у проукраинского активиста

Сотрудники крымского главка ФСБ России проверяют на экстремизм портрет одного из лидеров украинского националистического движения первой половины ХХ века Степана Бандеры и красно-черный флаг ОУН, которые силовики РФ 8 февраля изъяли во время обыска в проукраинского активиста Олега Приходько.

Об этом 15 февраля сайту "Крым.Реалии" рассказал сам Приходько.

"Остался у них портрет Степана Бандеры и красно-черный флаг. "Эксперты" ФСБ изучают их на экстремизм. Сказали, что еще свяжутся со мной", - заявил активист.

Он отметил, что ему вернули украинские флаги, макеты немецких автоматов, ленты и символику украинской партии "Свобода". При этом Приходько не сказали, будет ли возбуждено в отношении него уголовное дело.

"Он сообщил, что у него спрашивали, с какими журналистами и правозащитниками он общался в последнее время. Но Приходько отказался говорить, сославшись на статью 51 Конституции России", - говорится в сообщении.

Публичных комментариев ФСБ РФ в Крыму по этому поводу нет.

Напомним: