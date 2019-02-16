В Конгрессе проверят законность введения Трампом чрезвычайного положения

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Суббота, 16 февраля 2019, 06:51

Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США проведет расследование законности введения президентом Трампом режима чрезвычайного положения, с помощью которого он намерен получить средства для строительства стены на границе с Мексикой.

Об этом говорится в открытом письме конгрессменов на имя президента США.

"Грабя военный бюджет для строительства стены, средства на которую не согласился выделить Конгресс, вы нарушаете основной принцип разделения власти и подрываете одно из основных положений Конституции", - говорится в документе, который подписали председатель комитета Джеральд Надлер, вице-председатель Мэри Скендон и 5 глав подкомитетов.

В письме отмечается, что юридический комитет "начинает немедленное расследование этого вопроса, которое вызывает серьезные конституционные и уставные вопросы".

"Мы просим, ​​чтобы лица, которые принимали участие в подготовке этого заявления, включая советника Белого дома Пэта Сиполлона и чиновников Минюста, были доступны для слушаний в ближайшие дни, чтобы мы могли полностью понять обоснования ваших односторонних деклараций", - заявили конгрессмены.

Они подчеркнули, что на самом деле никакой чрезвычайной ситуации на южной границе пока нет.

"Тот факт, что вы подписываете указ о чрезвычайном положении только после того, как годами не могли добиться одобрения Конгресса на строительство вашей стены, также свидетельствует о том, что никакого чрезвычайного положения пока нет", - говорится в письме.

Напомним:

  • Ранее Трамп ввел режим чрезвычайного положения в Соединенных Штатах, чтобы получить больше денег для строительства стены на границе с Мексикой.
  • Согласно американскому законодательству, чрезвычайный режим предоставляет президенту дополнительные полномочия для борьбы с кризисными ситуациями. Именно эти полномочия позволят обойти Конгресс, чтобы профинансировать строительство стены на границе с Мексикой.

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Темы: США Трамп


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