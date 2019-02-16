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Пенсии вырастут: В Кабмине напомнили, когда и на сколько

Суббота, 16 февраля 2019, 10:00
Пенсии вырастут: В Кабмине напомнили, когда и на сколько

С 1 марта размер пенсионных выплат возрастет на 17-20%.

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко в эфире "5 канала", сообщает Правительственный портал.

Как отметил вице-премьер, в бюджете "необходимый ресурс для повышения пенсионных выплат есть".

Розенко напомнил, что с текущего года пенсии будут перечисляться ежегодно в автоматическом режиме.

"Это одна из главных позиций реформы, которая была введена. Теперь каждый год 1 марта будут проводиться осовременивание пенсионных выплат ... всем категориям граждан", - заявил он и добавил, что последнее осовременивание произошло в октябре 2017 года.

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Украинская правда

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Темы: пенсионная реформаРозенко
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