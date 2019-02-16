РФ испытала ядерную установку для крылатой ракеты - росСМИ
В России прошли испытания малогабаритной ядерной энергетической установки для крылатой ракеты "Буревестник".
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в ракетостроительной отрасли РФ.
"Этап испытаний крылатой дозвуковой ракеты комплекса "Буревестник" - испытания ядерной энергетической установки - успешно завершен", - сообщил источник.
Отмечается, что испытания прошли в январе на одном из полигонов, на испытаниях были "подтверждены заявленные характеристики реактора, обеспечивающие неограниченную дальность полета ракеты".
В марте 2018 года президент РФ Владимир Путин заявил в послании Федеральному собранию, что РФ разработала малогабаритную ядерную энергоустановку, которую можно использовать в крылатой ракете. По словам Путина, ракета будет "низколетящей, малозаметной, с непредсказуемой траекторией полета и получит ядерную боевую часть".
Напомним,
- В начале февраля США официально сообщили о приостановлении обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) и о начале процедуры выхода из него.
- В свою очередь Путин также заявил о выходе РФ из договора и начале научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию новых видов ракет.
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