РФ испытала ядерную установку для крылатой ракеты - росСМИ

В России прошли испытания малогабаритной ядерной энергетической установки для крылатой ракеты "Буревестник".

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в ракетостроительной отрасли РФ.

"Этап испытаний крылатой дозвуковой ракеты комплекса "Буревестник" - испытания ядерной энергетической установки - успешно завершен", - сообщил источник.

Отмечается, что испытания прошли в январе на одном из полигонов, на испытаниях были "подтверждены заявленные характеристики реактора, обеспечивающие неограниченную дальность полета ракеты".

В марте 2018 года президент РФ Владимир Путин заявил в послании Федеральному собранию, что РФ разработала малогабаритную ядерную энергоустановку, которую можно использовать в крылатой ракете. По словам Путина, ракета будет "низколетящей, малозаметной, с непредсказуемой траекторией полета и получит ядерную боевую часть".

Напомним,