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РФ испытала ядерную установку для крылатой ракеты - росСМИ

Суббота, 16 февраля 2019, 10:33

В России прошли испытания малогабаритной ядерной энергетической установки для крылатой ракеты "Буревестник". 

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в ракетостроительной отрасли РФ.

"Этап испытаний крылатой дозвуковой ракеты комплекса "Буревестник" - испытания ядерной энергетической установки - успешно завершен", - сообщил источник. 

Отмечается, что испытания прошли в январе на одном из полигонов, на испытаниях были "подтверждены заявленные характеристики реактора, обеспечивающие неограниченную дальность полета ракеты". 

В марте 2018 года президент РФ Владимир Путин заявил в послании Федеральному собранию, что РФ разработала малогабаритную ядерную энергоустановку, которую можно использовать в крылатой ракете. По словам Путина, ракета будет "низколетящей, малозаметной, с непредсказуемой траекторией полета и получит ядерную боевую часть".

Напомним,

  • В начале февраля США официально сообщили о приостановлении обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) и о начале процедуры выхода из него.
  • В свою очередь Путин также заявил о выходе РФ из договора и начале научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию новых видов ракет. 

Темы: Росcияядерное оружие
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