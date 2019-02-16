Акция Гриценко пришла под АП: Порошенко обвинили в подкупе избирателей

Возле Администрации президента Украины прошла акция "Честный выбор - против подкупа", организованная волонтерским движением кандидата в президенты Анатолия Гриценко "Честных больше".

Как заявили организаторы акции, мероприятие "посвящено подкупу избирателей действующей властью и противодействию этому".

ФОТО С FACEBOOK-СТРАНИЦЫ ЕГОРА Фирсова

Как заявил экс-нардеп, член координационного совета ПП "Гражданская позиция" Егор Фирсов на своей странице в Facebook, кроме акции в Киеве планируются подобные мероприятия в регионах.

"Каждый день мы получаем информацию, которая свидетельствует о попытке Порошенко (президента Украины, кандидата в президенты на выборах-2019 - ред.) купить себе второй срок. Во всех уголках страны проводится масштабный "соцопрос", после которого людям предлагают подписать "соглашение-личное обязательство", проголосовать за Порошенко и получить 1000 гривен", - заявил Фирсов.

Читайте также:

Выборы президента Украины 2019: цифры, даты и кандидаты

Напомним,