Акция Гриценко пришла под АП: Порошенко обвинили в подкупе избирателей

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Суббота, 16 февраля 2019, 15:36

Возле Администрации президента Украины прошла акция "Честный выбор - против подкупа", организованная волонтерским движением кандидата в президенты Анатолия Гриценко "Честных больше".

Как заявили организаторы акции, мероприятие "посвящено подкупу избирателей действующей властью и противодействию этому".

 
 
ФОТО С FACEBOOK-СТРАНИЦЫ ЕГОРА Фирсова

Как заявил экс-нардеп, член координационного совета ПП "Гражданская позиция" Егор Фирсов на своей странице в Facebook, кроме акции в Киеве планируются подобные мероприятия в регионах.

"Каждый день мы получаем информацию, которая свидетельствует о попытке Порошенко (президента Украины, кандидата в президенты на выборах-2019 - ред.) купить себе второй срок. Во всех уголках страны проводится масштабный "соцопрос", после которого людям предлагают подписать "соглашение-личное обязательство", проголосовать за Порошенко и получить 1000 гривен", - заявил Фирсов.

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Напомним, 

  • Выборы президента назначены на 31 марта, участие в них примут 44 кандидата.

Украинская правда

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Темы: выборы президента 2019 Порошенко Гриценко акции


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