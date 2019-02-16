Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Акция Гриценко пришла под АП: Порошенко обвинили в подкупе избирателей

Суббота, 16 февраля 2019, 14:36

Возле Администрации президента Украины прошла акция "Честный выбор - против подкупа", организованная волонтерским движением кандидата в президенты Анатолия Гриценко "Честных больше".

Как заявили организаторы акции, мероприятие "посвящено подкупу избирателей действующей властью и противодействию этому".

 
 
ФОТО С FACEBOOK-СТРАНИЦЫ ЕГОРА Фирсова

Как заявил экс-нардеп, член координационного совета ПП "Гражданская позиция" Егор Фирсов на своей странице в Facebook, кроме акции в Киеве планируются подобные мероприятия в регионах.

"Каждый день мы получаем информацию, которая свидетельствует о попытке Порошенко (президента Украины, кандидата в президенты на выборах-2019 - ред.) купить себе второй срок. Во всех уголках страны проводится масштабный "соцопрос", после которого людям предлагают подписать "соглашение-личное обязательство", проголосовать за Порошенко и получить 1000 гривен", - заявил Фирсов.

Читайте также: 

Выборы президента Украины 2019: цифры, даты и кандидаты

Напомним, 

  • Выборы президента назначены на 31 марта, участие в них примут 44 кандидата.

Украинская правда
Темы: выборы президента 2019ПорошенкоГриценкоакции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

Все новости...
выборы президента 2019
Десять украинцев
"СРОЧНО, ШОК, ЖЕСТЬ". Как YouTube помог Зеленскому стать президентом
2019 в статьях "Украинской правды". Чем жила страна
Последние новости
17:20
В России действуют лагеря для "лечения" гомосексуальности – WP
17:09
Кличко поручил срочно искать новый состав наблюдательного совета и правления "Киевгорстроя"
17:07
Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник
17:03
В Украине утвердили программу медицинских гарантий-2024: что она предусматривает
16:56
КолонкаДейнега: Если Министерство обороны оторвется от реальности как телемарафон - нас будет ждать горе
16:46
Байден утвердил санкции против банков, которые помогают России покупать товары для армии
16:33
Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год
16:23
Херсонщина: россияне ударили с беспилотника, ранили мужчину
16:21
Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения
16:19
Украина вернула тела еще 66 защитников
Все новости...
Реклама: