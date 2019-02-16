"Суд" оккупантов отправил трех задержанных крымских татар в СИЗО
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Суббота, 16 февраля 2019, 16:41
Подконтрольный Кремлю "Киевский районный суд Симферополя" арестовал трех задержанных крымских татар Рустема Эмирусеинова, Арсена Абхаирова и Эскендера Абдулгъаниева по "делу Хизб ут-Тахрир".
Об этом сообщает общественное движение "Крымская солидарность" в Facebook.
По словам адвоката Эдема Семедляева, троим задержанным избрали меру пресечения в виде содержания в СИЗО до 13 апреля.
Адвокат также сообщил, что заседание прошло в закрытом режиме, поскольку "суд сослался на то, что есть угроза участникам процесса, без уточнения, кому именно".
Напомним:
- 14 февраля в поселке Октябрьское в аннексированном Россией Крыму прошли обыски в трех домах крымских татар.
- Как выяснилось, на Арсена Абхаирова, Эскендера Абдулгъаниева и Решата Эмирусеинова возбуждены уголовные дела по подозрению в организации и участии в деятельности запрещённой в России организации "Хизб ут-Тахрир".
Украинская правда
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