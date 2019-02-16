"Суд" оккупантов отправил трех задержанных крымских татар в СИЗО
Подконтрольный Кремлю "Киевский районный суд Симферополя" арестовал трех задержанных крымских татар Рустема Эмирусеинова, Арсена Абхаирова и Эскендера Абдулгъаниева по "делу Хизб ут-Тахрир".
Об этом сообщает общественное движение "Крымская солидарность" в Facebook.
По словам адвоката Эдема Семедляева, троим задержанным избрали меру пресечения в виде содержания в СИЗО до 13 апреля.
Адвокат также сообщил, что заседание прошло в закрытом режиме, поскольку "суд сослался на то, что есть угроза участникам процесса, без уточнения, кому именно".
Вместе с тем, украинская полиция открыла уголовное производство по факту незаконного задержания крымских татар.
"Сегодня следственным отделом ГУНП в АР Крым и г. Севастополе открыто уголовное производство по факту незаконного задержания крымских татар: Эскендера Абдулганиева, Арсена Абхаирова и Рустема Емирусеинова", - сообщает пресс-служба Нацполиции.
Сведения об указанном уголовном правонарушении внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1. ст. 146-1 Уголовного кодекса Украины (насильственное исчезновение). За совершение такого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Процессуальное руководство по указанному уголовному производству осуществляет прокуратура АР Крым.
Напомним:
- 14 февраля в поселке Октябрьское в аннексированном Россией Крыму прошли обыски в трех домах крымских татар.
- Как выяснилось, на Арсена Абхаирова, Эскендера Абдулгъаниева и Решата Эмирусеинова возбуждены уголовные дела по подозрению в организации и участии в деятельности запрещённой в России организации "Хизб ут-Тахрир".