"Суд" оккупантов отправил трех задержанных крымских татар в СИЗО

Подконтрольный Кремлю "Киевский районный суд Симферополя" арестовал трех задержанных крымских татар Рустема Эмирусеинова, Арсена Абхаирова и Эскендера Абдулгъаниева по "делу Хизб ут-Тахрир".

Об этом сообщает общественное движение "Крымская солидарность" в Facebook.

По словам адвоката Эдема Семедляева, троим задержанным избрали меру пресечения в виде содержания в СИЗО до 13 апреля.

Адвокат также сообщил, что заседание прошло в закрытом режиме, поскольку "суд сослался на то, что есть угроза участникам процесса, без уточнения, кому именно".

Напомним: