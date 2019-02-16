"Суд" оккупантов отправил трех задержанных крымских татар в СИЗО

Подконтрольный Кремлю "Киевский районный суд Симферополя" арестовал трех задержанных крымских татар Рустема Эмирусеинова, Арсена Абхаирова и Эскендера Абдулгъаниева по "делу Хизб ут-Тахрир".

Об этом сообщает общественное движение "Крымская солидарность" в Facebook.

По словам адвоката Эдема Семедляева, троим задержанным избрали меру пресечения в виде содержания в СИЗО до 13 апреля.

Адвокат также сообщил, что заседание прошло в закрытом режиме, поскольку "суд сослался на то, что есть угроза участникам процесса, без уточнения, кому именно".

Вместе с тем, украинская полиция открыла уголовное производство по факту незаконного задержания крымских татар.

"Сегодня следственным отделом ГУНП в АР Крым и г. Севастополе открыто уголовное производство по факту незаконного задержания крымских татар: Эскендера Абдулганиева, Арсена Абхаирова и Рустема Емирусеинова", - сообщает пресс-служба Нацполиции.

Сведения об указанном уголовном правонарушении внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1. ст. 146-1 Уголовного кодекса Украины (насильственное исчезновение). За совершение такого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Процессуальное руководство по указанному уголовному производству осуществляет прокуратура АР Крым.

Напомним: