Тимошенко хочет поговорить с МВФ, "чтоб не терять время после выборов"

Кандидат в президенты, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко планирует обсудить с МВФ вопрос снижения цены на газ еще до президентских выборов.

Об этом она заявила во время Украинского ланча в пределах Мюнхенского форума по безопасности перед встречей с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард, сообщает пресс-служба "Батькивщины".

"Юлия Тимошенко отметила, что сотрудничество с МВФ для Украины чрезвычайно важно. Его необходимо продолжать, но на условиях, которые не вредят интересам украинцев. Именно поэтому председатель партии желает обсудить будущую совместную работу с крупнейшим зарубежным донором Киева еще до выборов, чтобы не терять на это время по их завершении", - отметили в партии.

Читайте также: Выборы президента Украины 2019: цифры, даты и кандидаты

Что надо знать избирателю о Юлии Тимошенко

Напомним: