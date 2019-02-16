Тимошенко хочет поговорить с МВФ, "чтоб не терять время после выборов"

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Суббота, 16 февраля 2019, 17:03

Кандидат в президенты, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко планирует обсудить с МВФ вопрос снижения цены на газ еще до президентских выборов.

Об этом она заявила во время Украинского ланча в пределах Мюнхенского форума по безопасности перед встречей с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард, сообщает пресс-служба "Батькивщины".

"Юлия Тимошенко отметила, что сотрудничество с МВФ для Украины чрезвычайно важно. Его необходимо продолжать, но на условиях, которые не вредят интересам украинцев. Именно поэтому председатель партии желает обсудить будущую совместную работу с крупнейшим зарубежным донором Киева еще до выборов, чтобы не терять на это время по их завершении", - отметили в партии.

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Что надо знать избирателю о Юлии Тимошенко

Напомним:

  • Президентские выборы в Украине пройдут 31 марта.
    Юлия Тимошенко неоднократно обещала в случае победы на выборах снизить цену на газ вдвое.

Украинская правда

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Темы: Тимошенко МВФ газ выборы президента 2019


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