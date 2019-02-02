Тимошенко обіцяє мораторій на зростання комунальних тарифів
Кандидат у президенти, лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко обіцяє впровадити мораторій на зростання цін на житлово-комунальні послуги в разі обрання.
Про це вона заявила в прямому ефірі телеканалу "Україна", повідомляє прес-служба політика.
За її словами, аналогічний мораторій впровадили Румунія і Польща.
Тимошенко також пообіцяла, що "кожен, хто взяв хоч копійку в людей через тарифи на газ, а потім переписав на свої офшорні рахунки, буде притягнутий до кримінальної відповідальності".
Вона також заявила, що в нового президента будуть реальні можливості для того, щоб знизити ціну на газ вдвічі.
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Вибори президента України 2019: цифри, дати і кандидати
Нагадаємо:
- Вибори президента призначено на 31 березня, реєстрація кандидатів відбувається до 8 лютого (документи приймають до 3 лютого включно).
- Станом на 1 лютого, кандидатами у президенти вже зареєстровано 28 осіб: Ігор Шевченко, Сергій Каплін, Валентин Наливайченко, Андрій Садовий, Віталій Скоцик, Анатолій Гриценко, Віталій Купрій, Євген Мураєв, Геннадій Балашов, Ольга Богомолець, Олександр Шевченко, Роман Насиров, Юрій Бойко, Олег Ляшко, Олександр Вілкул, Юлія Тимошенко, Олександр Мороз, Дмитро Добродомов, Аркадій Корнацький, Ілля Ківа, Руслан Кошулинський, Олександр Данилюк, Володимир Зеленський, Сергій Тарута, Інна Богословська та Ігор Смешко, Микола Габер та Юрій Дерев'янко.
- Довгий час до кінця 2018 року Тимошенко лідирувала в президентському рейтингу за даними різноманітних соцопитувань.
- Однак опитування, проведене в січні 2019 року соціологічною групою "Рейтинг", показало лідерство Володимира Зеленського.
- Такий самий результат показало опитування, яке провели в січні Центр соціальних та маркетингових досліджень "Социс"; Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) та Центр Разумкова.
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