ООС: возле Авдеевки ранен военный

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Суббота, 16 февраля 2019, 18:22

В субботу в результате вражеского обстрела получил ранение один военнослужащий Объединенных сил.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в сводке по состоянию на 18:00.

Отмечается, что в субботу противник дважды обстрелял позиции украинских войск из гранатометов различных систем и стрелкового оружия вблизи города Авдеевка.

"Подразделения обороняющихся ответили на вражеский огонь применением дежурных огневых средств. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Украинская правда

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Темы: Объединенные силы на Донбассе


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