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ООС: возле Авдеевки ранен военный

Суббота, 16 февраля 2019, 17:22

В субботу в результате вражеского обстрела получил ранение один военнослужащий Объединенных сил.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в сводке по состоянию на 18:00.

Отмечается, что в субботу противник дважды обстрелял позиции украинских войск из гранатометов различных систем и стрелкового оружия вблизи города Авдеевка.

"Подразделения обороняющихся ответили на вражеский огонь применением дежурных огневых средств. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
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