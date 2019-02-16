ООС: возле Авдеевки ранен военный
Суббота, 16 февраля 2019, 17:22
В субботу в результате вражеского обстрела получил ранение один военнослужащий Объединенных сил.
Об этом сообщает пресс-центр ООС в сводке по состоянию на 18:00.
Отмечается, что в субботу противник дважды обстрелял позиции украинских войск из гранатометов различных систем и стрелкового оружия вблизи города Авдеевка.
"Подразделения обороняющихся ответили на вражеский огонь применением дежурных огневых средств. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.
Украинская правда