ООС: возле Авдеевки ранен военный

В субботу в результате вражеского обстрела получил ранение один военнослужащий Объединенных сил.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в сводке по состоянию на 18:00.

Отмечается, что в субботу противник дважды обстрелял позиции украинских войск из гранатометов различных систем и стрелкового оружия вблизи города Авдеевка.

"Подразделения обороняющихся ответили на вражеский огонь применением дежурных огневых средств. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.