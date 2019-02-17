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Нойерт сняла с рассмотрения свою кандидатуру на пост посла США в ООН

Воскресенье, 17 февраля 2019, 02:47
Нойерт сняла с рассмотрения свою кандидатуру на пост посла США в ООН

Хизер Нойерт, которую президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предложил назначить на должность постпреда США при ООН, сняла с рассмотрения свою кандидатуру.

Об этом говорится в ее заявлении, которое опубликовали в Госдепе, передает CNN.

"Я благодарна президенту Трампу и госсекретарю Помпео за доверие и выдвижение на должность. Но последние два месяца были изнурительными для моей семьи, поэтому, заботясь о ней, я снимаю свою кандидатуру с рассмотрения", - подчеркнула пресс-секретарь Государственного департамента.

Нойерт отметила, что служба в Госдепе течение последних двух лет была одной из самых высоких наград в ее жизни и поблагодарила коллег.

В Государственном департаменте заявили, что Трамп сделает объявление о новой кандидатуре в ближайшее время.

Напомним:

  • В декабре Трамп предложил назначить пресс-секретаря Госдепартамента Хизер Нойерт на должность нового посла Соединенных Штатов в ООН вместо Никки Хейли. Но ее кандидатура так и не была внесена на рассмотрение Сенатом.
  • 9 октября посол США в ООН Никки Хейли подала заявление об отставке непосредственно президенту Дональду Трампу. 31 декабря завершился ее срок полномочий.

Темы: СШАООН
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