Нойерт сняла с рассмотрения свою кандидатуру на пост посла США в ООН

408 просмотров
Воскресенье, 17 февраля 2019, 03:47

Хизер Нойерт, которую президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предложил назначить на должность постпреда США при ООН, сняла с рассмотрения свою кандидатуру.

Об этом говорится в ее заявлении, которое опубликовали в Госдепе, передает CNN.

"Я благодарна президенту Трампу и госсекретарю Помпео за доверие и выдвижение на должность. Но последние два месяца были изнурительными для моей семьи, поэтому, заботясь о ней, я снимаю свою кандидатуру с рассмотрения", - подчеркнула пресс-секретарь Государственного департамента.

Нойерт отметила, что служба в Госдепе течение последних двух лет была одной из самых высоких наград в ее жизни и поблагодарила коллег.

В Государственном департаменте заявили, что Трамп сделает объявление о новой кандидатуре в ближайшее время.

Напомним:

  • В декабре Трамп предложил назначить пресс-секретаря Госдепартамента Хизер Нойерт на должность нового посла Соединенных Штатов в ООН вместо Никки Хейли. Но ее кандидатура так и не была внесена на рассмотрение Сенатом.
  • 9 октября посол США в ООН Никки Хейли подала заявление об отставке непосредственно президенту Дональду Трампу. 31 декабря завершился ее срок полномочий.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: США ООН


powered by lun.ua
По теме
Ким Чен Ын приедет во Вьетнам за несколько дней до саммита с Трампом - СМИ 17 февраля 2019, 02:21
Решение Трампа о чрезвычайном положении обжаловали в суде 17 февраля 2019, 00:30
В Конгрессе проверят законность введения Трампом чрезвычайного положения 16 февраля 2019, 06:51
Все новости
Главные новости
Нойерт сняла с рассмотрения свою кандидатуру на пост посла США в ООН
Украинская экономика стабильно растет - министр финансов
Cтало известно, кто будет соревноваться в финале нацотбора на "Евровидение"
Вероятный преемник Юнкера хочет создать систему ПРО в ЕС с участием Украины
Все новости
психология

7 способов улучшить память

Фото

Фотограф снимает заброшенные здания в странах Европы

Фото

Как лекарства побеждают рак

Образование

Как учить английский так, чтобы изучить

Поиск по сайту
Архив
Весь архів