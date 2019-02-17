Маркарова: за последние 2 года ряд иностранных компаний открыли в Украине свои предприятия

Министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что за последние два года ряд иностранных компаний открыли в Украине свои предприятия. По ее словам, больше всего - на западной Украине, в частности, во Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях.

Об этом глава Минфина сказала в эфире "Радио Свобода".

"Два года назад мы активно пытались привлечь инвестиции, и нам удалось в том же западном регионе создать целые конгломераты, скажем, цепочки добавленной стоимости немецкой автомобильной промышленности, японская Fujikura, очень много меньших немецких компаний, которые открыли свои предприятия.

И у них сейчас проблема - они ищут рабочую силу. Это новые рабочие места", - рассказала Маркарова.

Ссылаясь на данные офиса UkraineInvest, она подчеркнула, что ведущие немецкие автомобили - Volkswagen или BMW - содержат украинские запчасти.

"Сейчас практически нет руля немецких автомобилей, в таких авто как Volkswagen или BMW, без запчастей, которые сделаны в Украине. Фактически эти предприятия на западной Украине уже встраиваются в европейские цепочки промышленности", - отметила министр.

Напомним: