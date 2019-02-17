Маркарова: за последние 2 года ряд иностранных компаний открыли в Украине свои предприятия

233 просмотра
Воскресенье, 17 февраля 2019, 06:39

Министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что за последние два года ряд иностранных компаний открыли в Украине свои предприятия. По ее словам, больше всего - на западной Украине, в частности, во Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях.

Об этом глава Минфина сказала в эфире "Радио Свобода".

"Два года назад мы активно пытались привлечь инвестиции, и нам удалось в том же западном регионе создать целые конгломераты, скажем, цепочки добавленной стоимости немецкой автомобильной промышленности, японская Fujikura, очень много меньших немецких компаний, которые открыли свои предприятия.

И у них сейчас проблема - они ищут рабочую силу. Это новые рабочие места", - рассказала Маркарова.

Ссылаясь на данные офиса UkraineInvest, она подчеркнула, что ведущие немецкие автомобили - Volkswagen или BMW - содержат украинские запчасти.

"Сейчас практически нет руля немецких автомобилей, в таких авто как Volkswagen или BMW, без запчастей, которые сделаны в Украине. Фактически эти предприятия на западной Украине уже встраиваются в европейские цепочки промышленности", - отметила министр.

Напомним:

  • Ранее в Давосе состоялось подписание соглашения между норвежской NBT, французской Total и Европейским банком реконструкции и развития о реализации проекта ветровой энергетики "Сиваш".

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Минфин


powered by lun.ua
По теме
Украинская экономика стабильно растет - министр финансов 17 февраля 2019, 01:32
Минфин планирует до конца февраля привлечь новый кредит под гарантию ВБ 12 февраля 2019, 12:36
"Укрэнерго" передали Министерству финансов 6 февраля 2019, 15:35
Все новости
Главные новости
Нойерт сняла с рассмотрения свою кандидатуру на пост посла США в ООН
Украинская экономика стабильно растет - министр финансов
Cтало известно, кто будет соревноваться в финале нацотбора на "Евровидение"
Вероятный преемник Юнкера хочет создать систему ПРО в ЕС с участием Украины
Все новости
Фото

10 невероятных средиземноморских островов, о которых вы не слышали

Образование

Как учить английский так, чтобы изучить

18+

14 классических фильмов о сексе до 14-го февраля

Любовь

Как это – быть парой и жить вместе

Поиск по сайту
Архив
Весь архів