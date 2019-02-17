ООС: боевики стреляли из запрещенного оружия, ранен военный

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Воскресенье, 17 февраля 2019, 18:53

В воскресенье в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в сводке по состоянию на 18:00.

Отмечается, что с начала суток противник обстрелял позиции украинских войск шесть раз. При этом зарегистрировано пять случаев применения вооружения, запрещенного минскими договоренностями.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты стреляли из минометов калибра 120 и 82 мм - вблизи населенного пункта Лебединское, с минометов калибра 120 мм и вооружения боевой машины пехоты БМП-1 - у поселка Пески, с минометов калибра 82 мм - в районе населенного пункта Водяное и, во второй раз, из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Павлополь", - говорится в сообщении.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял украинских защитников из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов вблизи села Катериновка.

Украинская правда

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Темы: Объединенные силы на Донбассе


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