Боевики обстреляли авто украинской стороны СЦКК
На Донбассе оккупанты обстреляли автомобиль наблюдательной группы украинской стороны СЦКК в районе Травневого.
Как сообщает пресс-центр Операции объединенных сил, в воскресенье во время перемещения наблюдательной группы "Светлодарск" украинской стороны СЦКК для выполнения задачи по назначению в районе проведения операции Объединенных сил, приближенном к линии соприкосновения в районе поселка Травневое, со стороны боевиков во время движения осуществлен обстрел автомобиля СЦКК со станкового противотанкового гранатомета.
Отмечается, что обстрел велся в направлении Доломитное-Майское.
"Выпущенная боевиками граната попала в землю примерно в одном метре от левого борта автомобиля, на котором присутствует логотип СЦКК. Коварные и провокационные действия российских наемников свидетельствуют о том, что это было сделано намеренно. Чудом удалось избежать повреждения автомобиля и ранения людей, которые находились внутри", - заявили в украинской стороне СЦКК.
Там считают, что "подобными агрессивными вооруженными нападениями оккупанты пытаются запугать военнослужащих УС СЦКК и заставить их свернуть свою работу по мониторингу и фиксации их коварной деятельности на Донбассе".
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