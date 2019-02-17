Боевики обстреляли авто украинской стороны СЦКК

527 просмотров
Воскресенье, 17 февраля 2019, 21:47

На Донбассе оккупанты обстреляли автомобиль наблюдательной группы украинской стороны СЦКК в районе Травневого.

Как сообщает пресс-центр Операции объединенных сил, в воскресенье во время перемещения наблюдательной группы "Светлодарск" украинской стороны СЦКК для выполнения задачи по назначению в районе проведения операции Объединенных сил, приближенном к линии соприкосновения в районе поселка Травневое, со стороны боевиков во время движения осуществлен обстрел автомобиля СЦКК со станкового противотанкового гранатомета.

Отмечается, что обстрел велся в направлении Доломитное-Майское.

"Выпущенная боевиками граната попала в землю примерно в одном метре от левого борта автомобиля, на котором присутствует логотип СЦКК. Коварные и провокационные действия российских наемников свидетельствуют о том, что это было сделано намеренно. Чудом удалось избежать повреждения автомобиля и ранения людей, которые находились внутри", - заявили в украинской стороне СЦКК.

Там считают, что "подобными агрессивными вооруженными нападениями оккупанты пытаются запугать военнослужащих УС СЦКК и заставить их свернуть свою работу по мониторингу и фиксации их коварной деятельности на Донбассе".

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Объединенные силы на Донбассе


powered by lun.ua
По теме
ООС: боевики стреляли из запрещенного оружия, ранен военный 17 февраля 2019, 18:53
ООС: возле Авдеевки ранен военный 16 февраля 2019, 18:22
Боевики обстреляли из минометов позиции ООС у Каменки, есть погибший и раненые 15 февраля 2019, 21:55
Все новости
Главные новости
В Запорожье задержали 3 человек при попытке поджога храма УПЦ МП
В Одессе сожгли машину историка, боровшегося против застроек
"Внешнее вмешательство": В ОГА объяснили, откуда взялась запись о радиоактивном загрязнении
Политзаключенному Коломийцу не оказывают медпомощь в колонии РФ - жена
Все новости
здоровье

От чего может спасти одно яйцо в день?

исследование

Фото щенков учат ваш мозг больше любить партнера

исследование

Чем кофе может помочь людям с диабетом

улыбнитесь!

Веселая жизнь кубика льда

Поиск по сайту
Архив
Весь архів