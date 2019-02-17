Силы ООС разоблачили вражескую ДРГ, боевика взяли в плен

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Воскресенье, 17 февраля 2019, 23:20

В воскресенье на Светлодарском направлении силы ООС отбили нападение вражеской ДРГ, одного из оккупантов взяли в плен.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

"Сегодня, 17 февраля, на Светлодарском направлении, в районе выполнения боевых задач одного из батальонов, враг предпринял попытку выхода диверсионно-разведывательной группы, имевшей целью атаковать наши позиции", - говорится в сообщении.

В пресс-центре отметили, что враждебные намерения были разоблачены заранее.

"Нападение врага отражено, один из оккупантов взят в плен. Сейчас пленного допрашивают сотрудники соответствующих подразделений Объединенных сил", - говорится в сообщении.

Украинская правда

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Темы: Объединенные силы на Донбассе


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