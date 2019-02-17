Силы ООС разоблачили вражескую ДРГ, боевика взяли в плен

В воскресенье на Светлодарском направлении силы ООС отбили нападение вражеской ДРГ, одного из оккупантов взяли в плен.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

"Сегодня, 17 февраля, на Светлодарском направлении, в районе выполнения боевых задач одного из батальонов, враг предпринял попытку выхода диверсионно-разведывательной группы, имевшей целью атаковать наши позиции", - говорится в сообщении.

В пресс-центре отметили, что враждебные намерения были разоблачены заранее.

"Нападение врага отражено, один из оккупантов взят в плен. Сейчас пленного допрашивают сотрудники соответствующих подразделений Объединенных сил", - говорится в сообщении.