В Венесуэлу не пустили европейских депутатов

2326 просмотров
Понедельник, 18 февраля 2019, 07:35

Правительство Венесуэлы не пустило в страну делегацию Европарламента.

Об этом пишет DW.

"Нас высылают из Венесуэлы. У нас забрали паспорта", - заявил представитель Европарламента Эстебан Гонсалес Понс.

Депутат добавил, что им не сообщили причины запрета на въезд.

По информации участника делегации, несколько членов Европейской народной партии намеревались встретиться с временным президентом Венесуэлы Хуаном Гуайдо, который раскритиковал сложившуюся ситуацию и назвал главу Венесуэлы Николаса Мадуро "узурпатором".

Именно Мадуро повышает цену передачи власти, подчеркнул Гуайдо.

В свою очередь, глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что депутатам за несколько дней до поездки по дипломатическим каналам направили предупреждение о запрете въезда.

Парламентариев с "заговорщическими мотивами" "настоятельно призвали воздержаться от поездки и избежать провокаций", написал Арреаса в своем микроблоге Twitter.

Напоминаем:

  • Европейский парламент призналХуана Гуайдо законным временным президентом Венесуэлы в соответствии с Конституцией страны.
  • ЕС призвал как можно скорее провести досрочные выборыв Венесуэле, в противном случае пообещал признать лидера оппозиции в качестве руководителя страны.
  • Мадуро категорически отклонилпризыв европейских стран назначить досрочные выборы президента, после того, как лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным лидером страны.
  • Мадуро заявил, что не исключает, что в результате политического кризиса в Венесуэле вспыхнет гражданская война.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Венесуэла


powered by lun.ua
По теме
В Болгарии обнаружили схему вывода денег из Венесуэлы 13 февраля 2019, 22:18
Российский "Газпромбанк" опровергает открытие новых счетов венесуэльскими нефтяниками 11 февраля 2019, 05:50
Еще один венесуэльский военный перешел на сторону Гуайдо 10 февраля 2019, 05:43
Все новости
Главные новости
Силы ООС разоблачили вражескую ДРГ, боевика взяли в плен
В Запорожье задержали 3 человек при попытке поджога храма УПЦ МП
В Одессе сожгли машину историка, боровшегося против застроек
"Внешнее вмешательство": В ОГА объяснили, откуда взялась запись о радиоактивном загрязнении
Все новости
психология

7 способов улучшить память

тест

Как чистить зубы, выбирать щетку и пасту, и когда идти к стоматологу?

Медицина

Как и кому жаловаться на своего семейного врача или педиатра

Видео

Украинские фильмы 2018 года в одном ролике

Поиск по сайту
Архив
Весь архів