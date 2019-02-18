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В Венесуэлу не пустили европейских депутатов

Понедельник, 18 февраля 2019, 06:35

Правительство Венесуэлы не пустило в страну делегацию Европарламента.

Об этом пишет DW.

"Нас высылают из Венесуэлы. У нас забрали паспорта", - заявил представитель Европарламента Эстебан Гонсалес Понс.

Депутат добавил, что им не сообщили причины запрета на въезд.

По информации участника делегации, несколько членов Европейской народной партии намеревались встретиться с временным президентом Венесуэлы Хуаном Гуайдо, который раскритиковал сложившуюся ситуацию и назвал главу Венесуэлы Николаса Мадуро "узурпатором".

Именно Мадуро повышает цену передачи власти, подчеркнул Гуайдо.

В свою очередь, глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что депутатам за несколько дней до поездки по дипломатическим каналам направили предупреждение о запрете въезда.

Парламентариев с "заговорщическими мотивами" "настоятельно призвали воздержаться от поездки и избежать провокаций", написал Арреаса в своем микроблоге Twitter.

Напоминаем:

  • Европейский парламент призналХуана Гуайдо законным временным президентом Венесуэлы в соответствии с Конституцией страны.
  • ЕС призвал как можно скорее провести досрочные выборыв Венесуэле, в противном случае пообещал признать лидера оппозиции в качестве руководителя страны.
  • Мадуро категорически отклонилпризыв европейских стран назначить досрочные выборы президента, после того, как лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным лидером страны.
  • Мадуро заявил, что не исключает, что в результате политического кризиса в Венесуэле вспыхнет гражданская война.

Темы: Венесуэла
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