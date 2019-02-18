В Венесуэлу не пустили европейских депутатов

Правительство Венесуэлы не пустило в страну делегацию Европарламента.

Об этом пишет DW.

"Нас высылают из Венесуэлы. У нас забрали паспорта", - заявил представитель Европарламента Эстебан Гонсалес Понс.

Депутат добавил, что им не сообщили причины запрета на въезд.

По информации участника делегации, несколько членов Европейской народной партии намеревались встретиться с временным президентом Венесуэлы Хуаном Гуайдо, который раскритиковал сложившуюся ситуацию и назвал главу Венесуэлы Николаса Мадуро "узурпатором".

Именно Мадуро повышает цену передачи власти, подчеркнул Гуайдо.

В свою очередь, глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что депутатам за несколько дней до поездки по дипломатическим каналам направили предупреждение о запрете въезда.

Парламентариев с "заговорщическими мотивами" "настоятельно призвали воздержаться от поездки и избежать провокаций", написал Арреаса в своем микроблоге Twitter.

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