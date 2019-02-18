Новые санкции против России могут ввести через "пару недель" – Могерини

Решение о новых санкциях ЕС против России могут принять в ближайшие две недели.

Об этом 18 февраля заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Да, единогласное решение может быть принято в ближайшие несколько недель", - сказала она журналистам в Брюсселе, отвечая на вопрос о том, ожидаются ли дополнительные санкции против РФ.

Напомним: