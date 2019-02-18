Новые санкции против России могут ввести через "пару недель" – Могерини

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Понедельник, 18 февраля 2019, 10:13

Решение о новых санкциях ЕС против России могут принять в ближайшие две недели.

Об этом 18 февраля заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Да, единогласное решение может быть принято в ближайшие несколько недель", - сказала она журналистам в Брюсселе, отвечая на вопрос о том, ожидаются ли дополнительные санкции против РФ.

Напомним: 

  • Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что решение о введении персональных санкций в отношении России за агрессию в районе Керченского пролива будет принято 18 февраля на заседании министров иностранных дел ЕС. 
  • 15 февраля сообщалось, что ЕС согласовал санкции против 8 россиян за агрессию в Азовском море.

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Темы: ЕС Росcия санкции


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