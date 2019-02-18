Новые санкции против России могут ввести через "пару недель" – Могерини
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Понедельник, 18 февраля 2019, 10:13
Решение о новых санкциях ЕС против России могут принять в ближайшие две недели.
Об этом 18 февраля заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини, сообщает "Интерфакс-Украина".
"Да, единогласное решение может быть принято в ближайшие несколько недель", - сказала она журналистам в Брюсселе, отвечая на вопрос о том, ожидаются ли дополнительные санкции против РФ.
Напомним:
- Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что решение о введении персональных санкций в отношении России за агрессию в районе Керченского пролива будет принято 18 февраля на заседании министров иностранных дел ЕС.
- 15 февраля сообщалось, что ЕС согласовал санкции против 8 россиян за агрессию в Азовском море.
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