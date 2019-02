ЕС согласовал санкции против 8 россиян за агрессию в Азовском море – СМИ

Дипломаты ЕС согласовали введение санкций протии россиян, причастных к захвату 24 украинских моряков во время инцидента у Керченского пролива.

Об этом сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Джозвяк в Twitter.

"Дипломаты ЕС договорились о санкциях против России из-за инцидента в Азовском море. Предусматривается запрет на получение виз и замораживание активов примерно для 8 человек, причастных к задержанию 24 украинских моряков, решения должны формализовать в ближайшие недели", - написал Джозвяк.

EU diplomats have agreed to sanction #Russia over the #azovsea incident. visa bans and asset freezes on around +/- 8 ppl involved in the detention of the 24 Ukrainian sailors should be formalized in upcoming weeks. #Ukraine #Crimea