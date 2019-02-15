ЕС согласовал санкции против 8 россиян за агрессию в Азовском море – СМИ

Дипломаты ЕС согласовали введение санкций протии россиян, причастных к захвату 24 украинских моряков во время инцидента у Керченского пролива.

Об этом сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Джозвяк в Twitter.

"Дипломаты ЕС договорились о санкциях против России из-за инцидента в Азовском море. Предусматривается запрет на получение виз и замораживание активов примерно для 8 человек, причастных к задержанию 24 украинских моряков, решения должны формализовать в ближайшие недели", - написал Джозвяк.

EU diplomats have agreed to sanction #Russia over the #azovsea incident. visa bans and asset freezes on around +/- 8 ppl involved in the detention of the 24 Ukrainian sailors should be formalized in upcoming weeks. #Ukraine #Crimea — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 15 лютого 2019 р.

Среди лиц, которые попадут под санкции, могут бут как офицеры, которые были привлечены к инциденту в Керченском проливе, такие и российские судьи, осуществлявшие дальнейшее задержание украинцев.

Напомним:

Ранее Джозвяк сообщил, что в Евросоюзе не рассматривают других мер в связи с агрессией России в районе Керченского пролива, кроме персональных санкций.

Как сообщалось, ЕС и США приблизились к согласованию новых санкций против России за ее агрессию в районе Азовского моря.

Меры будут обсуждаться на заседании министров иностранных дел стран ЕС в следующий понедельник.

Европейская правда