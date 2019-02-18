Возле администрации главаря "ДНР" взорвали 3 бомбы – РосСМИ

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Понедельник, 18 февраля 2019, 11:19

В центре оккупированного Донецка, вблизи гостиницы Park Inn, где базируются наблюдатели СММ ОБСЕ, и административных зданий главарей "ДНР", произошло три взрыва самодельных взрывных устройств.

Об этом 18 февраля пишет российское издание ТАСС, ссылаясь на представительство боевиков.

"Сегодня утром в городе Донецк были зафиксированы три разрыва самодельных безоболочных взрывных устройств, обернутых в медную фольгу", - говорится в сообщении.

В СЦКК боевиков отметили, что взрывы произошли вблизи гостиницы Park Inn, где базируются наблюдатели СММ ОБСЕ, и административных зданий руководства республики.

Российское издание РИА "Новости" пишет, что в гостинице находится администрация главаря "ДНР".

"На месте взрыва был найден фрагмент от электродетонатора для инициации подрывных зарядов военного и промышленного назначения", - добавили в представительстве оккупантов.

Отмечается, что пострадавших среди гражданского населения и повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

По информации террористов, в результате взрывов была повреждена кровля газораспределительной станции на бульваре Пушкина и здание по улице Кобозева, 70.

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Темы: ДНР терроризм сепаратизм взрыв


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