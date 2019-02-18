В антикоррупционных органах "запаслись попкорном" на время выборов

Резонансных дел относительно кандидатов в президенты до выборов не будет.

Об этом говорят источники в Специализированной антикоррупционной прокуратуре и Национальном антикоррупционном бюро, говорится в материале УП Под мантией Понтия Пилата: в какие игры играют НАБУ и САП перед выборами.

"Это сознательное решение, чтобы случайно кому-то каким-то делом рейтинг не сделать up или down", - так ответил в январе один из представителей антикоррупционных органов на вопрос, будут ли дела относительно кандидатов в президенты.

"Да, власть хотела бы, чтобы мы завели дело по Тимошенко, но мы не будем участвовать в этом. Просто возьмем попкорн и пиво и посмотрим на это "Скажене весілля"!" - добавляет собеседник.

В интересах НАБУ и САП было бы избежать политической ангажированности выборах, что могло бы быть расценено как подыгрывание одному из кандидатов. Тем более, что представители разных ветвей власти и так получили немало выгод из противостояния главных антикоррупционеров, отмечается в материале.

Напомним: