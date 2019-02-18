Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В антикоррупционных органах "запаслись попкорном" на время выборов

Понедельник, 18 февраля 2019, 10:19

Резонансных дел относительно кандидатов в президенты до выборов не будет.

Об этом говорят источники в Специализированной антикоррупционной прокуратуре и Национальном антикоррупционном бюро, говорится в материале УП Под мантией Понтия Пилата: в какие игры играют НАБУ и САП перед выборами.

"Это сознательное решение, чтобы случайно кому-то каким-то делом рейтинг не сделать up или down", - так ответил в январе один из представителей антикоррупционных органов на вопрос, будут ли дела относительно кандидатов в президенты.

"Да, власть хотела бы, чтобы мы завели дело по Тимошенко, но мы не будем участвовать в этом. Просто возьмем попкорн и пиво и посмотрим на это "Скажене весілля"!" - добавляет собеседник.

В интересах НАБУ и САП было бы избежать политической ангажированности выборах, что могло бы быть расценено как подыгрывание одному из кандидатов. Тем более, что представители разных ветвей власти и так получили немало выгод из противостояния главных антикоррупционеров, отмечается в материале.

Напомним:

  • Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник на брифинге 8 февраля заявил, что до выборов не ожидает положительных разбирательств относительно дел по к электронным декларациям народных депутатов.

Украинская правда
Темы: Антикоррупционная прокуратураНАБУвыборы президента 2019
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

Все новости...
Антикоррупционная прокуратура
В САП заверили, что не меняли процкера по делу Князева
Скандал в САП: сократили прокурора, который был процкером по делу экс-главы ВСУ Князева
От Лондона до Брюсселя
Последние новости
17:20
В России действуют лагеря для "лечения" гомосексуальности – WP
17:09
Кличко поручил срочно искать новый состав наблюдательного совета и правления "Киевгорстроя"
17:07
Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник
17:03
В Украине утвердили программу медицинских гарантий-2024: что она предусматривает
16:56
КолонкаДейнега: Если Министерство обороны оторвется от реальности как телемарафон - нас будет ждать горе
16:46
Байден утвердил санкции против банков, которые помогают России покупать товары для армии
16:33
Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год
16:23
Херсонщина: россияне ударили с беспилотника, ранили мужчину
16:21
Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения
16:19
Украина вернула тела еще 66 защитников
Все новости...
Реклама: