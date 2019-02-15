САП и НАБУ не собираются открывать дело против Тимошенко
Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро не планируют начинать расследование против лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко.
Об этом "Украинской правде" сообщил источник в правоохранительных органах.
По его словам, САП и НАБУ не хотят "играть" в политику.
Правоохранители не собираются открывать производства против кандидатов в президенты накануне выборов.
"У Луценко есть право самостоятельно открывать это производство", – отметил собеседник.
Следователи и прокуроры ссылаются на решение суда, который ранее отказался заставлять их начинать расследование против Тимошенко, как просил "Центр противодействия коррупции".
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Что надо знать избирателю о Юлии Тимошенко
Напомним:
- "Центр противодействия коррупции" заявил, что требует от генерального прокурора Юрия Луценко нарушить уголовное производство по фактам возможного незаконного обогащения народного депутата и кандидата в президенты Юлии Тимошенко.
- Активисты говорят о многотысячных расходах на американских лоббистов, которые якобы работают с депутатом, и на которых у нее не хватает задекларированных доходов.
- Генеральный прокурор Юрий Луценко решил направить в Специализированную антикоррупционную прокурорату заявление о возможном преступлении Тимошенко.
- Суд обязал Государственное бюро расследований открыть производство относительно возможной легализации средств партией "Батькивщина".
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