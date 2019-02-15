САП и НАБУ не собираются открывать дело против Тимошенко

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Пятница, 15 февраля 2019, 12:59

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро не планируют начинать расследование против лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко.

Об этом "Украинской правде" сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, САП и НАБУ не хотят "играть" в политику.

Правоохранители не собираются открывать производства против кандидатов в президенты накануне выборов.

"У Луценко есть право самостоятельно открывать это производство", – отметил собеседник.

Следователи и прокуроры ссылаются на решение суда, который ранее отказался заставлять их начинать расследование против Тимошенко, как просил "Центр противодействия коррупции".

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Что надо знать избирателю о Юлии Тимошенко

Напомним:

  • "Центр противодействия коррупции" заявил, что требует от генерального прокурора Юрия Луценко нарушить уголовное производство по фактам возможного незаконного обогащения народного депутата и кандидата в президенты Юлии Тимошенко.
  • Активисты говорят о многотысячных расходах на американских лоббистов, которые якобы работают с депутатом, и на которых у нее не хватает задекларированных доходов.
  • Генеральный прокурор Юрий Луценко решил направить в Специализированную антикоррупционную прокурорату заявление о возможном преступлении Тимошенко.
  • Суд обязал Государственное бюро расследований открыть производство относительно возможной легализации средств партией "Батькивщина".

Украинская правда

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Темы: Тимошенко НАБУ Антикоррупционная прокуратура


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