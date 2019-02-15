Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро не планируют начинать расследование против лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко.

Об этом "Украинской правде" сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, САП и НАБУ не хотят "играть" в политику.

Правоохранители не собираются открывать производства против кандидатов в президенты накануне выборов.

"У Луценко есть право самостоятельно открывать это производство", – отметил собеседник.

Следователи и прокуроры ссылаются на решение суда, который ранее отказался заставлять их начинать расследование против Тимошенко, как просил "Центр противодействия коррупции".

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Что надо знать избирателю о Юлии Тимошенко

Напомним: