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Погром электрички: суд вынес первый приговор вандалу

Понедельник, 18 февраля 2019, 11:53

Суд вынес первый приговор по делу о нападении на столичную электричку: 27-летний мужчина, который признал свою вину, получил условный срок.

Об этом сообщает 18 февраля пресс-служба прокуратуры Киева.

"Приговором Подольского районного суда г. Киева 27-летний мужчина, который участвовал в погроме столичной электрички в июле прошлого года, приговорен к 2 годам лишения свободы с испытательным сроком на 2 года по ч. 2 ст. 296 УК Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что человек безоговорочно признал свою вину в хулиганских действиях, искренне раскаялся и активно способствовал изобличению соучастников.

Благодаря его показаниям было установлено еще 2 участников указанных событий и 10 января 2019 года им было сообщено о подозрении.

Кроме того, подозреваемый согласился возместить ущерб, нанесенный его действиями.

В прокуратуре отмечают, что в настоящее время в уголовном производстве установлено участие и объявлено о подозрении 5 лицам, а следствие продолжается.

Относительно следствия спикер столичной прокуратуры Надежда Максимец уточнила "Украинской правде":

"Они все были балаклавах и это затрудняет их идентификацию. Однако, по этим 5 уже есть неоспоримые вещественные доказательства, по другим продолжается работа".

 

Напомним:

  • 30 июля 2018 года группа молодчиков силой остановила электричку между станциями Сырец и Вышгородский. Злоумышленники разрисовали вагоны, забросали камнями людей и применяли против них слезоточивый газ.

Украинская правда
Темы: Киев
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