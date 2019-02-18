"Бьют и заставляют переименоваться": УПЦ МП пожаловалась в ООН, ЕС и ОБСЕ

Епископ Барышевский Украинской православной церкви Московского патриархата Виктор (Коцаба) обратился к официальным представителям Организации Объединенных Наций, Европейского союза и ОБСЕ за якобы факты массовых нарушений прав человека в Украине и "реальную угрозу" эскалации религиозных конфликтов.

Об этом сообщает пресс-служба УПЦ МП.

"Наша Церковь является крупнейшей конфессией Украины, которая насчитывает более 12 тысяч общин. Эти храмы и монастыри посещают миллионы граждан Украины, которые любят свою страну и свой народ, неустанно молятся о прекращении войны и установления мира на своей Родине", - говорится в заявлении епископа .

По его словам, православных верующих якобы бьют, а священнослужителей УПЦ МП заставляют переходить в новую украинскую церковь.

Отмечается, что к своему заявлению представитель Московского патриархата добавил "шокирующие кадры избиения верующих и захвата храмов".

Также епископ пожаловался, что согласно украинскому законодательству УПЦ МП должна переименоваться, что якобы является вмешательством во внутренние дела церкви.

"Мы никогда не отрицали нашу духовную связь с Русской Православной Церковью, от которой Украинская Православная Церковь получила независимость во всех административно-управленческих и финансово-хозяйственных вопросах в соответствии с томосом о независимости и самостоятельности, дарованного нашей Церкви еще в 1990 году", - сказал Виктор, добавив, что уже 29 лет административный центр управления УПЦ МП находится в Киеве.

Епископ назвал необоснованными обвинения в "связях с Москвой", "сепаратизме" и "пропаганде русского мира".

Представитель УПЦ МП попросил официальных представителей ООН, ЕС и ОБСЕ повлиять на события в Украине и призвал международных журналистов, правозащитников и чиновников приехать в Украину и "увидеть собственными глазами все, что происходит".

Напомним: