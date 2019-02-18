В штабе ООС говорят об обострении на фронте: оккупанты бьют из артиллерии

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Понедельник, 18 февраля 2019, 13:34

В зоне проведения операции Объединенных сил произошло обострение, с начала суток противник совершил шесть прицельных обстрелов, использовал запрещенное Минскими соглашениями оружие.

Об этом на брифинге 18 февраля в Минобороны сообщил полковник Дмитрий Гуцуляк

"С начала этих суток на линии боевого соприкосновения произошло обострение. По состоянию на 12.00, зафиксировано 6 прицельных обстрелов наших оборонительных позиций со стороны российско-оккупационных войск. При этом оккупанты активно применяли артиллерию, а также минометы различных калибров", – отметил Гуцуляк.

На луганском направлении противник стрелял из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов у Катериновки и Новотошковского, военные зафиксировали здесь разрывы нескольких вражеских мин калибров 120 и 82 мм.

На донецком направлении российско-оккупационные войска начали утро текущего дня артиллерийским обстрелом на приморской области нашей обороны.

Оккупанты вели огонь из артиллерии калибра 122-мм по защитникам Лебединского.

Из этого же калибра артиллерии, с 07.30 враг обстрелял позиции защитников Водяного. Здесь в течение часа противник совершил более 20 артиллерийских выстрелов 122-го калибра.

Отмечается, что кроме этого, с 08.00 утра оккупанты вели обстрел из вооружения БМП и гранатометов в районе Опытного.

Вследствие активных обстрелов российско-оккупационных войск потерь среди украинских бойцов нет.

Подразделения Объединенных сил применяли в ответ дежурные огневые средства, не нарушая Минские соглашения, сообщает штаб.

Украинская правда

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Темы: Объединенные силы на Донбассе ООС


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