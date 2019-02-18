На Донбассе взяли в плен боевика, 4 уничтожили

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Понедельник, 18 февраля 2019, 13:40

Военнослужащие из состава Операции объединенных сил, захватили боевика оккупационных войск в Донбассе, 4 боевиков уничтожили.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Отмечается, что происшествие случилось 18 февраля. Военные обнаружили выдвижение вражеской диверсионно-разведывательной группы к наблюдательным постам ООС.

"Четырех диверсантов было уничтожено, один захвачен в плен. В настоящее время осуществляется допрос пленного", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в ходе короткого боя боевики отступили.

Как сообщалось, 17 февраля на Светлодарском направлении силы ООС отбили нападение враждебной диверсионно-разведывательной группы, одного из оккупантов взяли в плен.

Украинская правда

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Темы: Донбасс ООС Объединенные силы на Донбассе


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